Жиру – сжигатель. Как Оливье морочит голову соперникам «Арсенала»

Главное событие января в жизни Оливье Жиру – его чумовой гол «Кристал Пэлас» ударом скорпиона. Самое недооцененное событие января в жизни Оливье Жиру – его не менее чумовой пас перед этим голом. В результативной атаке «Арсенала» француз сыграл пяткой не один раз, а сразу два – сначала разбил контрпрессинг соперника умной передачей на Гранита Джаку, затем откликнулся на подачу Алексиса Санчеса.

В обоих случаях Жиру преследовал защитник «Пэлас» Джеймс Томкинс,, бесполезно завершая челночный бег на 50 метров. Одновременно этот гол характеризует дилемму, с которой сталкиваются все соперники «Арсенала» после возвращения Оливье в состав: как обороняться против француза – высоко или низко.

Почему этот вопрос всплывает перед противниками «Арсенала», хорошо объясняет Арсен Венгер. На протяжении последних двух лет мсье напоминает репортерам: Жиру круто связывает игру и заметно прибавил в технике после перехода из «Монпелье». «Просто сравните Оливье, которого я привел в клуб, с Оливье, который играет сейчас. Между ними огромная разница», – подчеркнул Венгер.

На старте сезона Арсен предпочитал модель с Санчесом в роли ложной девятки: благодаря движению Алексиса в глубину команда создавала численный перевес в середине поля и манипулировала соперником. Недостаток такой расстановки выявляли команды, защищавшиеся исключительно на своей трети: откликнуться на кросс с фланга в «Арсенале» было просто некому.

С Жиру в команде такой проблемы нет по определению: француз уступает в игре головой нападающим типажа Кристиана Бентеке, но дает «канонирам» дополнительную более прямолинейную опцию по вскрытию массированной защиты. Например, в матче с «Вест Бромвичем», который провели 44% времени у своих ворот, «пушкари» сделали 11 кроссов во втором тайме: три из них трансформировались в удары, в том числе победный гол Жиру.

Вдобавок осторожная игра против «Арсенала» освобождает пространство для его креативных лидеров: Касорлы (до травмы), Джаки (после травмы Касорлы) и Озила (всегда). Особенно ярко эти зоны использует немец: согласно подсчетам Stats Bomb, Месут лучше всего комбинирует с Санчесом, Рэмзи и как раз Жиру. Отсутствие двух последних из-за травм отчасти отразилось на творческом потенциале Озила: чуть больше трети результативных передач в прошлом сезоне (7 из 19) немец отдал на Рэмзи и Жиру, сейчас на его счету их всего четыре.

В такой ситуации логично защищаться высокой линией обороны и прессинговать «Арсенал»: Оливье не сможет угрожать воротам непосредственно в штрафной, его партнеры не получат комфортных условий для выполнения подачи или возможностей разыграть мяч в зоне между линий. В теории – идеальный механизм, но на практике он разбивается о сильные качества других партнеров Жиру.

Высокая линия обороны соперника по умолчанию гарантирует «гуннерам» пространство для рывков за спину: длинные забросы из глубины обеспечивают Джака или Мустафи, врываниями в штрафную занимаются Санчес, Рэмзи или освоивший эту роль Озил. Подобный алгоритм отлично проявлялся в игре с «Бёрнли»: из карты передач «пушкарей» видно, что соперник минимизировал угрозу со стороны Жиру (располагается слишком глубоко), зато ее компенсировали Алексис и Месут, принимая мячи даже выше номинального нападающего.

Если сравнивать с осенним отрезком, атакующий баланс «Арсенала» снова направлен на забегания игроков за спину: сначала защитники ориентировались на движение Санчеса, выдвигались из линии и оставляли зоны (типичная проблема против команд, использующих ложную девятку), теперь, опасаясь кроссов в направлении Жиру, они вынуждены изначально придерживаться высоких позиций. В противном случае соперник рискует нарваться на другой тип моментов, которые может реализовать уже непосредственно Оливье.

«Какой команде Премьер-лиги не пригодился бы такой футболист? Думаю, все хотели бы иметь его всоставе, потому что всегда атаковать по одному и тому же сценарию невозможно. Жиру дает «Арсеналу» другой стиль игры», – резюмировал влияние Оливье на команду бывший тренер «Ливерпуля» Грэм Сунесс.

Из его слов можно сформировать заключительный вывод: с привлечением Жиру «Арсенал» получает не только полезный план Б, но и шанс реализовать план А другим методом. Важная опция для команды, которая претендует на титул в самой стилистически разнообразной лиге мира – на каждый замок должен быть подходящий ключ.

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