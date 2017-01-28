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Полузащитник «Ливерпуля» Филипе Коутиньо: «Я не хочу играть в Китае или Испании»

Коутиньо: «Я не хочу играть в Китае или Испании»
Eurosport

1 час назад

Игрок дал первое интервью после продления контракта.

«Я понимаю, что значит «Ливерпуль». Это Далглиш, Раш, Хансен, Сунесс, Суарес, Джеррард. Подписав новый контракт, моя цель – однажды оказаться среди этих футболистов. Они легенды. Ты защищаешь статус игрока верностью или титулами. Или и тем, и другим. Чтобы быть частью этой компании, я должен много работать.

Я хочу выигрывать титулы. Пять лет нового контракта дают мне эту возможность.

Китай? Нет. Я не интересуюсь этим и не думаю о нем. Мой футбол здесь. Я не думаю ни о каком другом клубе, кроме «Ливерпуля».

Я слышал про интерес «Барселоны», но я верю, что ты можешь выразить себя, только найдя своя место. Когда ты находишь его, оставайся. Для меня это место – «Ливерпуль», – цитирует Коутиньо Daily Mail.

  • В сезоне-2016/17 Коутиньо набрал 5+5 в 15 матчах за клуб в АПЛ.
  • После 22 туров чемпионата «Ливерпуль» занимает четвертое место (45 очков).

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