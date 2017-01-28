Eurosport
Нападающий «Халл Сити» Абель Эрнандес набил Роналдо на ногу
Парня не смущает, что Феномен играл за главного врага.
Изображение бразильца впервые увидели на ноге футболиста в ответном матче полуфинала Кубка Англии против «МЮ». Тату под гетрой уругвайца вызвало удивление – исторически бразильцы и уругвайцы считают друг друга главными соперниками, сообщает Daily Mail.
- Абель Эрнандес – победитель Кубка Америки-2011 в составе сборной Уругвая.
- Нападающий – рекордсмен команды по числу голов на Кубке Конфедераций (4).
- Эрнандес пока не прокомментировал свой поступок.
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