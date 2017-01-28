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Нападающий «Халл Сити» Абель Эрнандес набил Роналдо на ногу

Абель Эрнандес набил Роналдо на ногу
Eurosport

31 мин. назад

Парня не смущает, что Феномен играл за главного врага.

Изображение бразильца впервые увидели на ноге футболиста в ответном матче полуфинала Кубка Англии против «МЮ». Тату под гетрой уругвайца вызвало удивление – исторически бразильцы и уругвайцы считают друг друга главными соперниками, сообщает Daily Mail.

  • Абель Эрнандес – победитель Кубка Америки-2011 в составе сборной Уругвая.
  • Нападающий – рекордсмен команды по числу голов на Кубке Конфедераций (4).
  • Эрнандес пока не прокомментировал свой поступок.

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