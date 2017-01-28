The Times: Славен Билич попросил «Вест Хэм» принять предложение «Марселя» по Димитри Пайету

«Марсель» после небольшого перерыва возобновил переговоры с «Вест Хэмом» по Димитри Пайету и предложил 32 млн евро, что по-прежнему не устраивает лондонский клуб.

Главный тренер «молотобойцев» Славен Билич после приобретения Роберта Снодграсса не видит смысла в сохранении французского полузащитника. Хорват обратился к руководству «Вест Хэма» с просьбой принять условия «Марселя» и избавиться от Пайета до завершения зимнего трансферного рынка, передает The Times.

В январе Пайет попросил «Вест Хэм» о продаже, а после ссылки в молодежную команду отказался выступать и за нее.

«Вест Хэм» хочет выручить за 29-летнего француза 35 млн евро.

Покупка Пайета у «Марселя» летом 2015 года обошлась англичанам в 15 млн евро.

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