AFP

«Манчестер Юнайтед» Дэвида Мойеса побеждал чаще, чем «Ливерпуль» Юргена Клоппа

«Манчестер Юнайтед» Мойеса побеждал чаще, чем «Ливерпуль» Клоппа
Eurosport

39 мин. назад

Звучит унизительно.

Со старта 2017 года «Ливерпуль» одержал только одну победу в восьми матчах, а в субботу уступил «Вулверхэмптону» и вылетел из Кубка Англии. Процент побед мерсисайдцев при Юргене Клоппе сократился до 48%. Это слабее результатов «МЮ» времен Дэвида Мойеса (52,9%).

  • 31 декабря 2016 года «Ливерпуль» шел вторым в АПЛ с отставанием от «Челси» в 6 очков.
  • В настоящий момент мерсисайдцы опустились на четвертую строчку и отпустили «синих» на 10 балов.
  • 31 января команда Клоппа примет «Челси» на «Энфилде».

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