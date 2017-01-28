«Манчестер Юнайтед» Дэвида Мойеса побеждал чаще, чем «Ливерпуль» Юргена Клоппа

Со старта 2017 года «Ливерпуль» одержал только одну победу в восьми матчах, а в субботу уступил «Вулверхэмптону» и вылетел из Кубка Англии. Процент побед мерсисайдцев при Юргене Клоппе сократился до 48%. Это слабее результатов «МЮ» времен Дэвида Мойеса (52,9%).

31 декабря 2016 года «Ливерпуль» шел вторым в АПЛ с отставанием от «Челси» в 6 очков.

В настоящий момент мерсисайдцы опустились на четвертую строчку и отпустили «синих» на 10 балов.

31 января команда Клоппа примет «Челси» на «Энфилде».

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