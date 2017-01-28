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Тренер «Сити» Хосеп Гвардиола: «Перформансы Эрика Кантона на Eurosport великолепны»

Гвардиола: «Перформансы Кантона на Eurosport великолепны»
Eurosport

44 мин. назад

Все любят Главного по футболу.

«Однажды Эрик приехал в Барселону. Он был замечательным футболистом. И еще великим актером. Его перформансы на Eurosport тоже великолепны», – сказал главный тренер «Сити» Хосеп Гвардиола на пресс-конфренции.

  • Легенда «Манчестер Юнайтед» Эрик Кантона работает экспертом Eurosport с 2016 года. Сотрудничество стартовало на проходившем во Франции Евро-2016.
  • В 1995 году, за 2 сезона до окончания карьеры, Кантона начал сниматься в кино. На его счету около 20 фильмов и номинация на «Золотую пальмовую ветвь».

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