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Уэйн Руни: «У игроков моего поколения достаточно денег, чтобы не становиться тренерами»

Руни: «У игроков моего поколения достаточно денег, чтобы не становиться тренерами»
Eurosport

50 мин. назад

Нападающий рассказал о своем будущем.

Лучший бомбардир в истории «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни оценил свои дальнейшие перспективы в качестве игрока и тренера. «Моя жизнь построена вокруг футбола, поэтому как только я закончу играть, хочу остаться и получить возможность тренировать. Когда вы становитесь старше, думаете об игре чуть больше, и это то, что мне хотелось бы делать.

У игроков моего поколения достаточно денег, чтобы не становиться тренерами, но те, кто захотят этого, будут успешными», – заключил Уэйн, которого цитирует BBC.

  • На счету Руни 2 гола и 5 ассистов в 16 матчах АПЛ-2016/17.
  • Гол в матче 22-го тура Премьер-лиги против «Сток Сити» вывел Уйэна на первое место в списке лучших бомбардиров в истории «МЮ». На счету Руни 250 голов за «дьяволов».

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