Хам он. Почему стыдно троллить полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба

Поль – идеальная мишень для ненависти. За него жестоко переплатили: в августе француз стоил 70 миллионов евро (по версии Transfermarkt), а «МЮ» отстегнул 105. Он постоянно меняет прически, добавляя на виски абсолютно детские рисунки. Он празднует голы фирменным жестом – конечно же, невероятно идиотским.

Он слишком важно ведет себя в рекламе, хотя ничего толком не добился. Ради него твиттер придумал эксклюзивный смайл – почему не в честь Месси? Но больше всего бесит, что Погба мало забивает и нечасто ассистирует – с мегадорогим Полем «МЮ» должен идти на 10 очков впереди «Челси».

Француза оценивают строже, чем картины авангардистов. Стоит ему провести серый матч, как отовсюду слышится: «Не понимаю, за кого отдали такие деньги». Ад начался уже через четыре встречи после переезда на «Траффорд» – английские тролли сразу посчитали результативные действия Погба (0), потом зафиксировали количество причесок (четыре за две недели) и закатили массовый хейтинг.

Затем Поль, который не готовился с «МЮ» летом, адаптировался в команде, но всплески презрения все равно случались. После пенальти, привезенного в игре с «Ливерпулем», запустился дьявольский механизм. Высмеивалось все: и несчастный дэб, и мультяшные эмодзи, и, разумеется, трансферная стоимость.

Паинька Иан Райт сказал, что Погба отвлекает медийный шум. «Смайлы, прически, хэштеги. Фергюсон бы такого не позволил», – заявил, насупив брови, бывший форвард «Арсенала». При этом сам Райт курил коноплю с 17 лет – конечно, это гораздо лучше и безвреднее, чем подписать договор с твиттером или пару часов посидеть в кресле парикмахера.

Коуч «Уигана» Уоррен Джойс, тренировавший Погба в резерве «МЮ», тоже рехнулся. «Пол Скоулз и Райан Гиггз не делали глупых стрижек», – кажется, мужчина забыл, что нулевые уже закончились. Параллельно International Business Times (40 миллионов читателей в месяц) назвала француза самым переоцененным и избалованным футболистом мира – все ясно, там тоже не смотрят футбол.

Нужно понимать, что в 2017 году люди делятся на две категории. Первые видят только голы, передачи и яркие моменты вроде турбопасов Иньесты или обводок Азара. Вторые давно знают про WhoScored, Squawka и InStat, поэтому судят об игре не только по натуральным числам (7 мячей, 4 ассиста во всех турнирах), но и по десятичным дробям.

У Погба, играющего на позиции бокс-ту-бокс, полнейший порядок с любой математикой. Он входит в десятку АПЛ по обводкам (2,7 за матч), занимает четвертое место в Европе по количеству лонгболов (точность – в районе 70%) и находится на втором месте в АПЛ по количеству пасов вразрез. Если сравнивать Поля с партнерами по «Юнайтед», то все будет еще очевиднее. Он чаще всех откатывает под удар (2 за матч), лучше всех создает моменты (уже 41 штука) и отдает больше всех передач (1205, точность – 85%).

Погба принято обвинять в том, что он много фолит, но и эта статистика крайне однобока. Да, Поль стабильно нарушает (45 – больше всех в АПЛ), но и его регулярно рубят (49 раз – четвертое место в Англии). Важно, что у Ибрагимовича тоже полно фолов (41), но про это принято молчать: он же достался «МЮ» бесплатно, да еще и постоянно забивает в свои 63.

Самое смешное – сравнивать Погба и Кэррика. Это так же нелепо, как всерьез сопоставлять функции Nokia 3310 и iPhone. Один – простой и надежный, как булыжник, зато другой гораздо функциональнее, подвижнее и активнее. Майкл, которого все любят, напрочь освобожден от атакующих обязанностей. Он изобрел всего три момента с начала сезона (в 13 раз меньше, чем Поль), а с ударами там совсем беда: 2 мимо, 0 в створ (француз набирает столько за тайм).

Кстати, в защите Погба почти так же хорош, как и в нападении. У него 52% выигранных единоборств (на 8% меньше Кэррика) и четвертое место в «МЮ» по победным воздушным дуэлям (3 в среднем за игру). Если говорить объективно, то француз уже стал стержневым футболистом «дьяволов». На графике (пасы вперед на разных участках поля) очень четко виден вклад Погба в игру «МЮ».

Поль постоянно говорит, что хочет стать лучшим в мире, и он действительно идет к цели. Лучше всего это понимают те, кто играл с ним в одном клубе: например, Джорджо Кьеллини оказался умнее, чем олдскульные английские тренеры и эксперты. «Погба – это как Усэйн Болт и Леброн Джеймс в футболе», – вероятно, итальянский защитник дал Полю самую точную характеристику, с которой бесполезно спорить диванным хейтерам.

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