Sky: игрок «Вест Хэма» Димитри Пайет перешел в «Марсель» за 31 миллион евро

Нежелающий играть за «молотобойцев» Димитри все-таки получил то, что хотел. Сразу несколько источников во Франции и Англии подтвердили, что «Вест Хэм» и «Марсель» согласовали трансфер игрока за 31 миллион евро.

Пайет уже в Марселе, проходит медобследование и будет официально представлен прессе 30 января.

Пайет выступал за «Марсель» в 2013 – 2015 годах, откуда и перешел в «Вест Хэм».

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