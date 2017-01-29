«Вест Хэм» подтвердил трансфер Димитри Пайета в «Марсель»

Лондонский клуб сообщил о переходе Пайета в «Марсель», за который полузащитник выступал до переезда в Англию.

«Вест Хэм» подтверждает, что трансферная сумма в 25 миллионов фунтов была сегодня согласована клубом с «Марселем», – указано в твиттере «молотобойцев».

25 миллионов фунтов – это 31 млн евро.

В 2013 году «Вест Хэм» заплатил за Пайета «Марселю» 15 млн евро.

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