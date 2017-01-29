Imago

«Вест Хэм» подтвердил трансфер Димитри Пайета в «Марсель»

«Вест Хэм» подтвердил трансфер Пайета в «Марсель»
Eurosport

52 мин. назад

31 миллион евро за возвращение.

Лондонский клуб сообщил о переходе Пайета в «Марсель», за который полузащитник выступал до переезда в Англию.

«Вест Хэм» подтверждает, что трансферная сумма в 25 миллионов фунтов была сегодня согласована клубом с «Марселем», – указано в твиттере «молотобойцев».

  • 25 миллионов фунтов – это 31 млн евро.
  • В 2013 году «Вест Хэм» заплатил за Пайета «Марселю» 15 млн евро.

Новости футбольного трансферного рынка

По теме

Чемпионат Англии

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Красивейший 3-минутный видеорассказ о том, как Роджер все-таки сделал Надаля в финале Aus Open

03:24
Популярные видео
Неповторимая реакция Федерера после победы на ТБШ спустя 5 лет
13 917 просмотров1 ч
Обмен Роджа и Рафы неимоверными бэкхендами, ставший украшением Australian Open
9 808 просмотров2 ч
А еще вам может понравиться
1
Питер FM. Почему 35-летний Крауч снова в моде
2
Жиру – сжигатель. Как Оливье морочит голову соперникам «Арсенала»
3
Форвард «МЮ» Уэйн Руни: «У игроков моего поколения достаточно денег, чтобы не становиться тренерами»
4
Полузащитник «Ливерпуля» Филипе Коутиньо: «Я не хочу играть в Китае или Испании»
5
«Манчестер Юнайтед» Дэвида Мойеса побеждал чаще, чем «Ливерпуль» Юргена Клоппа
6
Тренер «Сити» Хосеп Гвардиола: «Перформансы Эрика Кантона на Eurosport великолепны»
7
The Times: Славен Билич попросил «Вест Хэм» принять предложение «Марселя» по Димитри Пайету
8
Клаудио Раньери: «Владелец «Лестера» попросил набрать 40 очков, чтобы точно не вылететь из АПЛ»
50 мин. назад
«Вест Хэм» подтвердил трансфер Димитри Пайета в «Марсель»
2 ч. назад
Sky: игрок «Вест Хэма» Димитри Пайет перешел в «Марсель» за 31 миллион евро
1 час назад
Хам он. Почему стыдно троллить полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба
7 ч. назад
Форвард «МЮ» Уэйн Руни: «У игроков моего поколения достаточно денег, чтобы не становиться тренерами»
19 ч. назад
Тренер «Сити» Хосеп Гвардиола: «Перформансы Эрика Кантона на Eurosport великолепны»
22 ч. назад
«Манчестер Юнайтед» Дэвида Мойеса побеждал чаще, чем «Ливерпуль» Юргена Клоппа
22 ч. назад
The Times: Славен Билич попросил «Вест Хэм» принять предложение «Марселя» по Димитри Пайету
Вчера в 14:55
Нападающий «Халл Сити» Абель Эрнандес набил Роналдо на ногу