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Озил сошел с ума от счастья после победы Федерера над Надалем и поржал над испанцами «Арсенала»

Озил сошел с ума от счастья после победы Федерера над Надалем и поржал над испанцами «Арсенала»
Eurosport

1 час назад

Сам Роджер так не радовался победе.

В воскресенье Роджер Федерер выиграл 18-й турнир «Большого шлема», обыграв в финале Рафаэля Надаля. Игроки «Арсенала» следили за матчем из тренажерного зала, и их симпатии разделились.

Больше всех победе Федерера радовался Месут Озил, который сразу после решающего гейма погрозил кулаком испанским одноклубникам Лукасу Пересу и Эктору Бельерину. Реакцию «канониров» заснял соотечественник 18-кратного чемпиона мэйджоров Гранит Джака.

«Что за игра! Король вернулся, единственный и неповторимый – Роджер Федерер».

  • После 22 туров «Арсенал» занимает второе место в АПЛ, отставая на 8 очков от «Челси».

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