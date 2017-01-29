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Озил сошел с ума от счастья после победы Федерера над Надалем и поржал над испанцами «Арсенала»
Сам Роджер так не радовался победе.
В воскресенье Роджер Федерер выиграл 18-й турнир «Большого шлема», обыграв в финале Рафаэля Надаля. Игроки «Арсенала» следили за матчем из тренажерного зала, и их симпатии разделились.
Больше всех победе Федерера радовался Месут Озил, который сразу после решающего гейма погрозил кулаком испанским одноклубникам Лукасу Пересу и Эктору Бельерину. Реакцию «канониров» заснял соотечественник 18-кратного чемпиона мэйджоров Гранит Джака.
«Что за игра! Король вернулся, единственный и неповторимый – Роджер Федерер».
- После 22 туров «Арсенал» занимает второе место в АПЛ, отставая на 8 очков от «Челси».
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