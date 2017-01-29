Озил сошел с ума от счастья после победы Федерера над Надалем и поржал над испанцами «Арсенала»

В воскресенье Роджер Федерер выиграл 18-й турнир «Большого шлема», обыграв в финале Рафаэля Надаля. Игроки «Арсенала» следили за матчем из тренажерного зала, и их симпатии разделились.

Больше всех победе Федерера радовался Месут Озил, который сразу после решающего гейма погрозил кулаком испанским одноклубникам Лукасу Пересу и Эктору Бельерину. Реакцию «канониров» заснял соотечественник 18-кратного чемпиона мэйджоров Гранит Джака.

«Что за игра! Король вернулся, единственный и неповторимый – Роджер Федерер».

После 22 туров «Арсенал» занимает второе место в АПЛ, отставая на 8 очков от «Челси».

Все новости АПЛ

Подписывайтесь на наш канал в телеграме