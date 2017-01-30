AFP
«Лестер» отказал клубу Акселя Витселя в покупке Ислама Слимани за 45 миллионов евро
«Лисы» снова доказали, что деньги – это еще не все.
«Тяньцзинь Цюаньцзянь» провел переговоры с «Лестером» по трансферу нападающего сборной Алжира Ислама Слимани. Клуб китайской Суперлиги предложил 45 млн евро, но получил отказ. Ранее главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери заверял на пресс-конференции, что Слимани не продается.
- Зимой «Тяньцзинь Цюаньцзянь» приобрел полузащитника «Зенита» Акселя Витселя за 20 млн евро.
- Другой трансферной неудачей «Тяньцзиня» помимо Слимани, стал Димитри Пайет из «Вест Хэма», который предпочел вернуться в «Марсель».
- Слимани перешел в «Лестер» из «Спортинга» в августе 2016 года за 30 млн евро, став самым дорогим футболистом в истории «лис».
- В 18 матчах сезона-2016/17 Слимани забил 7 мячей.
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