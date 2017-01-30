Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью: «Отклонил большое предложение из Китая»

«Я отклонил большое предложение из Китая, но не буду критиковать никого из тех, кто решился на переход. Это их жизнь, только они могут решать, что им нужно в будущем. Другие тренеры Премьер-лиги критиковали такие поступки, но я не стану.

Что делать, если парню 24 или 25 лет и он хочет уехать? Ну ладно, до свидания, будь счастлив. Когда игроку 31 или 32 года, он уезжает на пару лет и возвращается с крупным счетом в банке, это нормально.

Но если игрок молод, у него есть шанс играть на лучших турнирах, но он все равно хочет уехать, тогда лучше отпустить такого футболиста», – цитирует Моуринью Goal.com.

Зимой в Китай переехали Аксель Витсель, Карлос Тевес, Оскар.

После 22 туров «МЮ» идет шестым в АПЛ.

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