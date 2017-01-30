AFP

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью: «Отклонил большое предложение из Китая»

Моуринью: «Отклонил большое предложение из Китая»
Eurosport

50 мин. назад

Португалец поговорил о футболистах, уезжающих в Поднебесную.

«Я отклонил большое предложение из Китая, но не буду критиковать никого из тех, кто решился на переход. Это их жизнь, только они могут решать, что им нужно в будущем. Другие тренеры Премьер-лиги критиковали такие поступки, но я не стану.

Что делать, если парню 24 или 25 лет и он хочет уехать? Ну ладно, до свидания, будь счастлив. Когда игроку 31 или 32 года, он уезжает на пару лет и возвращается с крупным счетом в банке, это нормально.

Но если игрок молод, у него есть шанс играть на лучших турнирах, но он все равно хочет уехать, тогда лучше отпустить такого футболиста», – цитирует Моуринью Goal.com.

  • Зимой в Китай переехали Аксель Витсель, Карлос Тевес, Оскар.
  • После 22 туров «МЮ» идет шестым в АПЛ.

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