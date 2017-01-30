Eurosport
На «Олд Траффорд» случился пожар из-за неисправности проводки
Пострадавших нет.
Инцидент произошел в понедельник в 6:58 по манчестерскому времени. Возгорание началось на южной трибуне стадиона, названной в честь легендарного экс-полузащитника «МЮ» Бобби Чарльтона. Причиной стала неисправная проводка одного из подъемников, сообщает The Sun.
По информации источника, для локализации пожара потребовалось три пожарные бригады. Трибунам причинен незначительный ущерб, а пострадавших нет.
- «Олд Траффорд» построен в 1910 году как домашний стадион «Манчестер Юнайтед».
- Арена вмещает 75 643 зрителя.
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