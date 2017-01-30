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Sky Sports: Бранислав Иванович перейдет в «Зенит» в ближайшие 24 часа
Английские журналисты гарантируют.
Защитник «Челси» покинет английский клуб уже этой зимой. В сербе нуждаются «Вест Бромвич» и «Зенит», но английские СМИ на 99% уверены, что Иванович переедет в Россию. В ближайшее время защитник согласует с питерским клубом последние детали перехода, передает Sky Sports.
Ранее сообщалось, что в «Зените» Бранислав будет зарабатывать 5 млн евро в год.
- В АПЛ-2016/17 32-летний защитник провел 13 матчей (7 раз выходил в стартовом составе).
- Иванович играет за «Челси» с 2008 года.
- Бранислав уже выступал в РФПЛ: с 2006-го по 2008 год серб играл за «Локомотив», который продал футболиста в «Челси» за 12 млн евро.
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