Леонардо Ульоа: «Клаудио Раньери предал меня. Я больше не сыграю за «Лестер»

Форвард «Лестера» стал вторым игроком АПЛ в зимнее трансферное окно, который отказался выступать за клуб. Аргентинец, вышедший на поле в 12 матчах Премьер-лиги сезона-2016/17, написал об этом на своей странице в твиттере. «С уважением ко всем болельщикам «Лестера». Я чувствую себя преданным Раньери и брошенным клубом, поэтому больше не сыграю за них», – заявил Ульоа.

Обида игрока может быть связана с тем, что «лисы» не отпустили его в «Сандерленд», который предложил за переход 8,2 млн евро.

Ульоа выступает за «Лестер» с 2014 года. Леонардо провел за клуб 65 матчей и забил 17 мячей.

«Лестер» занимает 15-ю строчку в АПЛ, располагаясь в 5 очках от зоны вылета.

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