Суд перенес слушание по делу о нетрезвом вождении Фирмино, чтобы бразилец сыграл против «Челси»

Форвард «Ливерпуля» Роберто Фирмино был поймал пьяным за рулем собственного автомобиля в канун Рождества 26 января. Полиция Мерсисайда подтвердила арест бразильца и вызвала его в суд 31 января – в день игры против «Челси». Нападающему повезло: представители «красных» провели переговоры с судом и добились переноса слушания на 1 февраля.

На счету Роберто Фирмино 8 голов и 5 ассистов в 21 матче АПЛ-2016/17.

«Ливерпуль» примет «Челси» в рамках Премьер-лиги 31 января в 23:00 (мск). Читайте текстовую трансляцию этого матча на Eurosport.ru

Лучший спортивный телеграм