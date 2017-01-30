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Суд перенес слушание по делу о нетрезвом вождении Фирмино, чтобы бразилец сыграл против «Челси»

Суд перенес слушание по делу о нетрезвом вождении Фирмино, чтобы бразилец сыграл против «Челси»
Eurosport

27 мин. назад

Нападающий попал в неприятную ситуацию.

Форвард «Ливерпуля» Роберто Фирмино был поймал пьяным за рулем собственного автомобиля в канун Рождества 26 января. Полиция Мерсисайда подтвердила арест бразильца и вызвала его в суд 31 января – в день игры против «Челси». Нападающему повезло: представители «красных» провели переговоры с судом и добились переноса слушания на 1 февраля.

  • На счету Роберто Фирмино 8 голов и 5 ассистов в 21 матче АПЛ-2016/17.
  • «Ливерпуль» примет «Челси» в рамках Премьер-лиги 31 января в 23:00 (мск). Читайте текстовую трансляцию этого матча на Eurosport.ru

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