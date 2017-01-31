Черный континент. Как Кубок Африки прикончил «Ливерпуль»

Кризис, потопивший чемпионские амбиции «Ливерпуля» в январе, прямо или косвенно вытекает из отъезда Садио Мане на Кубок Африки. Прямо – «красные» лишились лучшего бомбардира на целый месяц. Косвенно – замаскировать его потерю пришлось ценой игрового баланса в середине поля.

Этот нежелательный размен иллюстрирует перевод Адама Лалланы на правый фланг: играя вингера, англичанин не может проявить лучшие качества. Статистика не лжет: с позиции центрального полузащитника Адам бьет примерно в два раза чаще из штрафной, чем с любых других. Это автоматически влияет на опасность ударов Лалланы: 0,33 xG на выстрел по сравнению с 0,16.

Вдобавок, Адам уже не так вовлечен в продвижение мяча и гораздо реже доставляет его до игроков атаки. Исполняя центрального полузащитника, Лаллана завершает 21,2 передачи на чужой трети поля, в другом амплуа (вингера, второго нападающего) – всего 15,1. Аналогичная тенденция и в передачах в штрафную: 4,16 паса за игру при игре в середине по сравнению с 3,16 на фланге.

Два последних показателя приводятся не просто так: игроки, отвечающие в «Ливерпуле» за центр поля, сильно уступают Лаллане в этом аспекте. Эмре Джан предпочитает меняться местами с Филиппе Коутиньо, позволяя бразильцу диктовать темп игры (то есть изначально выводит себя из розыгрыша), Жоржиньо Вейналдум впечатлил качеством, которое для полузащитника идет только бонусом, – подключениями вторым темпом в штрафную.

Оставив задачу по продвижению мяча на Джана и Вейналдума, «Ливерпуль» лишился возможности манипулировать полузащитой соперника. Зная о слабых сторонах дуэта, противник спокойно ориентируется на более грозных Лаллану и Коутиньо: теперь на каждого из них приходится не только защитник, но и опорник.

Ситуацию усугубляет отсутствие еще одного африканца – Жоэля Матипа. Камерунец отказался от поездки на Кубок Африки и даже завершил международную карьеру, но карма настигла его все равно: местная федерация пожаловалась в ФИФА, та отстранила защитника от выступлений за клуб и только после повторной просьбы «Ливерпуля» разрешила ему вернуться на поле.

За полгода, проведенных на «Энфилде», Жоэль отметился умением выводить мяч из обороны и провоцировать соперника на себя: без него Джану и Вейналдуму приходится еще глубже опускаться для розыгрыша и, как следствие, еще чаще демонстрировать недостатки. В матче с «Суонси» такой алгоритм привел к пугающе сильному акценту атак «Ливерпуля» на фланги – 37 кроссов, что почти в два раза превышает средний показатель по сезону (21).

Присутствие Матипа развязывает руки не только Джану с Вейналдумом, но и облегчает жизнь атакующим игрокам: первые могут сконцентрироваться на врываниях в штрафную, для вторых Жоэль освобождает пространство, вытягивая полузащитников на себя. Благодаря этому на Коутиньо и Лаллане (ранее на Коутиньо и Мане) остается висеть только крайний защитник – ценный навык, учитывая частоту игр «Ливерпуля» против припарковавшихся.

Матип стягивает на себя полузащиту «Сандерленда», освобождает Джана для приема мяча, Вейналдума – для врывания в штрафную

Матип продвигает мяч, Джан подключается в штрафную, блокирует правого защитника «Сандерленда», освобождает зону для Фирмино

За такое атакующее сальдо Юрген Клопп удостоился, пожалуй, высшей похвалы от Пепа Гвардиолы. Перед визитом на «Энфилд» в конце декабря испанец сказал: «Наши стили хоть и отличаются, но мне нравится, как играет «Ливерпуль». Возможно, Клопп – лучший тренер в мире по строительству команд, которые атакуют четверку защитников таким большим количеством игроков».

Правоту Пепа уже на следующий день доказал гол, забитый в ворота его команды Вейналдумом: голландец в фирменном стиле подключился из глубины. Одновременно слова Гвардиолы и иллюстрация к ним указывают на рабочий механизм «красных»: защитники превращаются в полузащитников, полузащитники – в нападающих.

Жоэль Матип выполняет в этой трансформации связующую роль – неудивительно, если вспомнить, что часть карьеры камерунец отыграл в опорной зоне, а Клопп выделял в нем такие навыки, как гибкость в движениях и хорошую технику. Без них сегодняшнему «Ливерпулю» действительно тяжко.

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