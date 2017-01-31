Лаллана-ленд. 4 заблуждения о суперкоманде Юргена Клоппа

Лучший прессинг в АПЛ

«Ливерпуль» – команда с машиноподобной физикой и движением. Мерсисайдцы бегают действительно много (в матче против «Юнайтед» они перескакали соперника почти на 6 километров) и создают впечатление команды с образцово-сатанинским прессингом. Но в реальности тысячи джоулей энергии испаряются бессмысленно, как силы хомячков в колесе.

Юрген прокачал дыхалку скаузеров, поставив организованное давление лишь до центрального круга. «Красные» встречают соперника в нейтральной трети поля: прессинг низкого плеймейкера Кэррика – максимум их агрессивности. «Тоттенхэм» обрубает варианты до вратаря. Команда Почеттино спровоцировала больше всего лонгболов (в среднем по 7 за матч) в этом чемпионате Англии. На втором месте «Кристал Пэлас», а «Ливерпуль» застрял где-то в середине.

Дальние удары Коутиньо

Дальнобойная мощь мерсисайдцев – самый правдоподобный миф. Коутиньо и Хендерсон воткнули по парочке эффектных голов, накидав тонну пыли в глаза комментаторов и фанатов. Капитан «Энфилда» прикладывается издали 0,6 раза за матч (84 футболиста АПЛ заряжают чаще), а Филиппе – единственный «красный» в первой двадцатке чемпионата по этому показателю. Причем точность бразильца не поражает: меньше одного попадания в створ за полтора часа.

«Ливерпуль» накопил аж 145 попыток из-за штрафной. Тонна салютов от «красных» распределяется среди всех, а с выгодной позиции сорвалось меньше половины снарядов, и только семь ударов превратились в праздник. Сейчас «Ливер» и Коутиньо лидируют в АПЛ по голам из-за штрафной, но воздух рассекают 84% брака. Как только везение отвернется от команды, ее дальние удары превратятся в серую массу.

Идеальность Лалланы

Клопп заставил англичанина отцепиться от фланга и взять под контроль развитие атак. Адам почти всегда включен в созидание, здорово ищет и продвигает мяч через пас с дриблингом. Возможно, он лучший плеймейкер Премьер-лиги сию секунду. Здесь восхищаться Юргеном разрешено: год назад подумать такое о Лаллане можно было только под кайфом или лихорадкой.

Но иконкой с обороняющимся Адамом можно заменить дизлайк в любой соцсети. Несмотря на более низкую позицию по сравнению с прошлым сезоном, британец просел по всем разрушительным параметрам, и это не указание тренера меньше напрягаться в отборе, а нерешенная проблема «Ливерпуля» – 68% пропущенных голов пришло через центральную ось, и Лаллана на слоте ЦП здесь явно при делах.

Атаки от Милнера

Вячеслав Палагин заметил, что Джеймс в роли левого защитника – вынужденная мера. Клоппа не устраивал процент удачных отборов Морено (44%), поэтому он воззвал ветерана, который выдает 60% успешных единоборств. При этом старина вскапывает фланг похлеще 24-летнего испанца (на 0,7 км больше за матч). Образ суперполезного танка обеспечен. И ошибочен.

Джеймс сильно тормозит и сужает атаки «Ливерпуля». У него не идеальная скорость, плюс перед кроссами Милнер останавливается, чтобы переложить мяч под правую ногу, и дарит щедрый временной буфер для защиты соперника. Только 10% навесов англичанина впиваются в головы одноклубников. Скромные цифры для машины убийств. Хотя для четвертого места в таблице вполне сойдет.

Другие попытки разобраться в футболе от Никиты Басынина:

Дядя Федор. Как Смолов станет королем «Дортмунда»

Марка Алонсо. Почему какой-то ноунейм зажигает в основе «Челси»