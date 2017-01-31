Рок-н-ролл мертв. Почему «Ливерпуль» не спасет ни Юрген Клопп, ни Стивен Джеррард

Ливерпуль – чудесный рок-н-ролльный город. В нем появились The Beatles – они были стремными школьниками с гитарами и смешными челками, а потом совершили революцию в музыке. Песни мерсисайдского квартета сформировали мировоззрение нескольких поколений. И каждому из этих поколений есть, за что их благодарить.

Музыка в принципе завоевала Ливерпуль – гимн «красных» You’ll never walk alone, наверное, самая известная песня в футболе. Мотив «Энфилда» когда-то заглушал гимн Лиги чемпионов, и в его словах звучал вовсе не агрессивно-фанатский, и совсем не футбольный, но человеческий призыв к единению. Именно поэтому все фанаты на Земле обожают эту песню, за кого бы они не болели.

Этот город – романтик. И флагман этого города обречен быть романтиком. Он не имеет права быть унылым и не вызывающим никаких эмоций. Потому что люди, которые с надрывом затягивают тот самый гимн, не простят. Ливерпуль исчезнет с карты Британии, если местный клуб вдруг станет скучным или менее революционным, чем нужно.

В октябре 2015-го захлебывающийся в безыдейности Брендана Роджерса «Ливерпуль» обрел нового рокера. И на первой же пресс-конференции Юрген Клопп подарил производителям клубного мерча огненную цитату. Фраза «I am normal one» возбудила журналистов и запала в душу фанатам, стала будто бы продолжением гимна, словами одной из песен The Beatles.

Парадокс в том, что Клопп стал легендой по обратной причине. Он – ненормальный. И все это понимали.

Клопп был приговорен к тому, чтобы стать спасителем. Его энергетика, его то зверская, то обаятельная улыбка, его не влезающая в экраны телевизоров харизма – все это приговор. И звучал он громко и страшно: «Ливерпуль» нашел своего тренера. Это как найти свою любовь: приятно и ответственно одновременно.

И вот именно здесь у Юргена появились препятствия. Опустившись с небес на землю, «Ливерпуль» оказался не сценой Вудстока, на которой великие пишут историю рок-н-ролла под визг толпы. «Ливерпуль» оказался мелким подпольным сейшном, годным лишь для обдолбанных в хлам псевдо-рокеров, не совсем понимающих, что, как, и для кого играть, но насквозь пропитанных только им понятной философией и кое-чем покрепче.

Эти отбросы рок-индустрии мешали Клоппу, когда он сливал аутсайдерам, а потом признавался в интервью: «Я не могу забыть ****** [дурацкое] поражение от «Кристал Пэлас». Он и сам проникался аутентичностью атмосферы, когда продавал журналистам историю про «нам не нужны трансферы», хотя все прекрасно понимали: он просто сдерживает злость, наиболее точно описывающую ситуацию. Наконец, вся эта нищенские провинциалы, изображающие топ-клуб, лишили Клоппа заслуженного трофея, когда слилась в финале Лиги Европы, почувствовав запах успеха.

Легенда «Ливерпуля» Джейми Каррагер после поражения в финале Лиги Европы написал в твиттере: «Юрген, кто-нибудь, купите уже ******* [долбаного] левого защитника». И тогда стало ясно, как далек этот «Ливерпуль» без левого защитника и с унылыми физиономиями Лалланы, Джана и прочих от того «Ливерпуля» Каррагера, который подарил истории лучший финал другого турнира. С другим исходом. Другой «Ливерпуль».

Для сезона-2016/17 Клопп купил крутейших людей в атаку, и они разукрасили его начало. Мане и Вейналдум вписались в тусовку и вместе с Коутиньо и Фирмино вернули разговоры о чемпионстве. Они разорвали «Челси» Антонио Конте на «Стэмфорд Бридж», а прямо перед Новым годом разобрали «Сити» Гвардиолы. Казалось, рок-н-ролл вернулся. Тот настоящий каррагерский рок.

До января никто всерьез не задумывался, что у «Ливерпуля» проблемы. Действительно, зачем – ребята бегают, болельщики поют, а портреты Normal one не исчезают со свитшотов. В восьми последних матчах команда одержала всего одну победу. Отставание от лидера Премьер-лиги достигло 10 очков, «красные» скатились на четвертую строчку. Появилось очень много разнообразных вдруг.

Вдруг оказалось, что метивший на первую строчку «Ливерпуль» в шаге от вылета из зоны Лиги чемпионов. Тот же Роджерс, например, команду туда приводил.

Вдруг выяснилось, что у «Ливерпуля» нет вратаря – конкуренция между человеком из «Майнца» и Симоном Миньоле – это вовсе не борьба Тибо Куртуа и Петра Чеха за ворота «Челси».

Вдруг вспомнилось, что «Ливерпуль» катастрофически много пропускает для топа – 27 мячей в 22 матчах. Семь команд АПЛ (включая «Мидлсбро» с 16-го места) пропустили меньше.

Вдруг вылезли поблемы защитной линии, где слева – Милнер-полузащитник, а в центре – Лейва-опорник. Где самый большой трансфер последних нескольких лет – Деян Ловрен аж за 25,3 миллиона евро, при этом не всегда попадающий в состав. Где встречается мощный эстонец, который чуть-чуть не Стоунз, не Смоллинг и даже не Давид Луис.

Вдруг удалось понять, что АПЛ невозможно выиграть на голой духовности. Фергюсон побеждал с Видичем-Фердинандом, Манчини – с идеальным Компани, Моуринью – с Терри-Кэйхилом, и даже Морган-Хут Раньери были покрепче того, что есть у «Ливерпуля» последние лет пять.

За каждой историей успеха стоит фундамент. Защита – тот фундамент, которого на «Энфилде» нет. Это как научиться ходить или получить высшее образование. Это то, что необходимо построить каждому клубу, претендующему на чемпионство в АПЛ. Фундамент не вызвать мантрами гимна или портретами Нормального Клоппа, над ним нужно пахать. The Beatles не совершили бы революцию, если бы не умели играть на гитарах, барабанах и петь.

Клопп – не спаситель, хотя его таким малюют с самого начала. Не спаситель здесь ни Роджерс, ни Далглиш. Можно пригласить в команду Гвардиолу, Джеррарда или даже Пола Маккартни – и никто не поможет.

Потому что рок-н-ролл может быть фоном, обложкой или историей, но не может быть опорой. Потому что боевой клич не единственный звук на Земле. Потому что городская романтика не рассосет уличные пробки в час-пик. Потому что никто не спасет «Ливерпуль» от самого себя – мечтательного, отчаянного, но обреченного.

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