Игроки «МЮ» Поль Погба и Джесси Лингард придумали ядерное празднование к матчу против «Халла»

Игроки «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард и Поль Погба подготовились к матчу 23-го тура Премьер-лиги против «Халла», продумав все до мелочей. В случае, если один из игроков отличится, француз и англичанин отпразднуют в стиле дэб. Погба уже похвастался заготовкой в инстаграм.

Матч «МЮ» – «Халл» состоится 1 февраля на «Олд Траффорд» и начнется в 23:00 мск. Eurosport.ru проведет тектовую трансляцию встречи.

«Манчестер» идет в АПЛ шестым, уступая 14 очков «Челси».

Дэб – танцевальное движение, придуманное рэперами Migos, Og Maco, Rich The Kid.

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