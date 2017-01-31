AFP

Игроки «МЮ» Поль Погба и Джесси Лингард придумали ядерное празднование к матчу против «Халла»

Погба и Лингард придумали ядерное празднование к матчу против «Халла»
Eurosport

36 мин. назад

Если парни забьют, то зажгут по полной.

Игроки «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард и Поль Погба подготовились к матчу 23-го тура Премьер-лиги против «Халла», продумав все до мелочей. В случае, если один из игроков отличится, француз и англичанин отпразднуют в стиле дэб. Погба уже похвастался заготовкой в инстаграм.

  • Матч «МЮ» – «Халл» состоится 1 февраля на «Олд Траффорд» и начнется в 23:00 мск. Eurosport.ru проведет тектовую трансляцию встречи.
  • «Манчестер» идет в АПЛ шестым, уступая 14 очков «Челси».
  • Дэб – танцевальное движение, придуманное рэперами Migos, Og Maco, Rich The Kid.

Лучший спортивный телеграм

По теме

Чемпионат Англии

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Проброс погоды. Что Месси забыл на Матче звезд НХЛ

03:37
Популярные видео
Геометрически эталонный гол Алабы, магическое комбо «Хоффенхайма» и другие топ-голы тура Бундеслиги
12 045 просмотровВчера в 12:35
Гениальный гол Макдэвида и другие хайлайты Матча звезд
5 551 просмотровВчера в 11:02
А еще вам может понравиться
1
Леонардо Ульоа: «Клаудио Раньери предал меня. Я больше не сыграю за «Лестер»
2
Черный континент. Как Кубок Африки прикончил «Ливерпуль»
3
Лаллана-ленд. 4 заблуждения о суперкоманде Юргена Клоппа
4
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью: «Отклонил большое предложение из Китая»
5
Озил сошел с ума от счастья после победы Федерера над Надалем и поржал над испанцами «Арсенала»
6
Sky Sports: Бранислав Иванович перейдет в «Зенит» в ближайшие 24 часа
7
Суд перенес слушание по делу о нетрезвом вождении Фирмино, чтобы бразилец сыграл против «Челси»
8
Хам он. Почему стыдно троллить полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба
35 мин. назад
Игроки «МЮ» Поль Погба и Джесси Лингард придумали ядерное празднование к матчу против «Халла»
11 мин. назад
Рок-н-ролл мертв. Почему «Ливерпуль» не спасет ни Юрген Клопп, ни Стивен Джеррард
8 ч. назад
Черный континент. Как Кубок Африки прикончил «Ливерпуль»
9 ч. назад
Лаллана-ленд. 4 заблуждения о суперкоманде Юргена Клоппа
22 ч. назад
Суд перенес слушание по делу о нетрезвом вождении Фирмино, чтобы бразилец сыграл против «Челси»
23 ч. назад
Леонардо Ульоа: «Клаудио Раньери предал меня. Я больше не сыграю за «Лестер»
Вчера в 18:56
На «Олд Траффорд» случился пожар из-за неисправности проводки
Вчера в 18:37
Sky Sports: Бранислав Иванович перейдет в «Зенит» в ближайшие 24 часа