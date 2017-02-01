Дини сочтены. 4 причины домашнего поражения «Арсенала» от «Уотфорда»

Провальный первый тайм «канониров»

После того, как «Арсенал» уничтожил в Кубке Англии в гостях «Саутгемптон» (5:0), показалось, что без начавшего отбывать 4-матчевую дисквалификацию Арсена Венгера команде даже комфортнее. Матч с «Уотфордом» продемонстрировал, что не в тренере дело. Если у «канониров» не идет игра, то хоть бросай бутылку, хоть высекай из молнии на пуховике искры – все без толку.

Лондонцы провели один из худших первых таймов за последние годы. Стоявший стеной дождь бодрил только «шершней», игравших задорнее, чем дома. До этого матча «Арсенал» ни разу не пропустил в АПЛ в первые 15 минут, а тут сразу дважды. «Канонирам» можно сетовать на невезение в моменте с первым голом, когда мяч после могучего удара Кабула со штрафного пощекотал Рэмзи и посеменил в сетку, но гол соответствовал логике и динамике матча.

За весь первый тайм «канониры» так и не придумали, как справиться с бешеным прессингом «шершней», ни разу толком не побеспокоив вратаря Гомеса (0:6 по ударам в створ).

Мощная игра «Уотфорда» в атаке

В «Уотфорде» не долго тосковали по удравшему в Китай Одиону Игало – «Чанчунь Ятай» заплатил за забившего всего 1 мяч в сезоне нападающего 23 миллиона евро. Вместо нигерийца «шершни» выписали на прошлой неделе из «Милана» талантливого Ньянга, и тот замечательно сыграл в первой же игре. Легкий и подвижный Мбайе классно взрывал правый фланг, классно комбинируя с Клеверли, а на другом крыле фактурного Дини подогревал навесами и прострелами Капу. Один из главных неудачников матча Рэмзи потерял мяч, Капу подхватил его и помог забить Дини. Валлийский полузащитник «Арсенала» пару минут спустя получил травму и покинул поле.

Большой процент проигранных единоборств «Арсенала»

Делать правильные выводы и не допускать ошибки там, где их уже делал – это не про «Арсенал», и тем более не про Венгера. В марте прошлого года «канониры» попали «Уотфорду» в Кубке Англии на «Эмирейтс» с тем же счетом 1:2, при чем в похожем стиле и обстоятельствах. Разница лишь в том, что провал у лондонцев случился в начале второго тайма, а не первого. Силовая манера «шершней» снова стала сюрпризом для игроков «Арсенала», проигравших за матч 23 единоборства.

Космические сэйвы Гомеса

Лондонская реанимация в перерыве поработала превосходно. С выходом на второй тайм Уолкотта у лондонцев, наконец, пошло движение на флангах, Озил и Санчес получили пространство и принялись обстреливать вратаря «Уотфорда» Гомеса. Бразилец долго держался, отразил удар Тео в упор и Коклена с 10 метров, не справившись только с Ивоби.

В дальнейшем Гомес очень грамотно тянул время: показывал, что выбивает мяч от ворот, а потом улепетывая от игроков «Уотфорда» по штрафной. К тому же держать высокий темп лондонцам удалось только 20 минут, после чего «шершни» отогнали их на безопасное расстояние. Единственный шанс «канониры» упустили в концовке, когда вышедший на замену Перес бахнул в перекладину.

«Уотфорд» прервал серию из семи подряд поражений в чемпионате от «Арсенала», который неожиданно испортил себе настроение перед поездкой на «Стэмфорд Бридж».

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