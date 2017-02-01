Глухонемые. Почему Юрген Клопп и Антонио Конте проиграли матч на «Энфилде»

«Ливерпуль»

В 1923 году команда проиграла на «Энфилде» 4 матча подряд и спустя почти 100 лет Юрген Клопп едва не повторил антирекорд. «Суонси», «Саутгемптон» и «Вулверхэмптон» по очереди унизили «Ливерпуль», оставалось получить пару голов от «Челси» и порадовать фанатов. Но Клопп не зря проиграл только 1 из 14 матчей против топ-6 команд АПЛ, получилось устоять и в этот раз.

«Ливерпуль» уверенно начал матч, пускай и без Мане, оставшегося на скамейке. Но вся активность впереди настойчиво поглощалась густой обороной «Челси». Три центральных защитника, два фланговых и мощная вторая линия – в этих построениях Фирмино, Лаллана и Коутиньо теряли мяч безвозвратно. 1 удар в створ – вот и все достижения хозяев за первый тайм.

Главной проблемой стала скорость, которую смыло ливерпульским дождем. Инъекция дьявольского рева Клоппа в перерыве ударила футболистам «Ливерпуля» по газам, атаки пошли живее. Но соперник слишком хорошо приспособился и почти не совершал ошибок, как и всегда. Удивительная комбинация с пасом слева на Вейналдума привела оборону «Челси» в замешательство, но одну ошибку за матч совершает любая команда.

В который раз хозяевам не хватило форварда. Система с кучей быстрых парней в атаке работает отнюдь не всегда, даже выход Мане и Ориджи не исправил ситуацию. Не хватило времени, 15 минут для отвыкшего от Англии Садио – слишком мало. 62% владения мячом и перманентный перепас на чужой половине поля ничего не принесли хозяевам – 3 удара в створ и от силы два опасных момента за матч. Атаке Клоппа нужен ориентир, который подставит ногу и сменит счет на табло. Фирмино таким не был. «Ливерпуль» же упустил сказочную возможность выскочить на второе место, ничья никак не изменила положение клуба в гонке за титул и Лигу чемпионов.

«Челси»

Горячие афиши с участием доминирующего лидера нередко оборачиваются скучной рутиной. «Челси» выглядел так, будто в разгар выходного приехал пересчитывать дебиторскую задолженность по требованию наглого босса.

Скупая игра с минимумом движений, все тот же 1 удар в створ за первый тайм и полноценный игнор Симона Миньоле с его штрафной и воротами. Давид Луис играл 100-й матч за «Челси» и единственный, кто как следует отрывался на поле. Не дождавшись, пока вратарь соперника выставит стенку, он пробил штрафной вместо Виллиана так, будто пришел выпендриваться на хоккейный Матч звезд.

Во втором тайме интенсивность футбола гостей возросла пропорционально игре соперника, но осталась на минимально необходимом уровне. «Челси» играл медленно, безынициативно и Диего Коста почти не получал мяча. Общая скука отразилась и на диком испанце – он пробил один из худших пенальти в карьере, порадовав Миньоле.

Похоже, Конте вполне четко поставил задачу команде: не проиграть. Потому все, что касалось обороны, у «Челси» стремилось к идеалу, а атаке зажгли только Педро с Фабрегасом, вышедшие на замену. Редкие набеги к воротам вроде выпада Мозеса случались весь матч, но, если бы «Челси» хотел победить, он бы это сделал. Но не захотел, а зря. Поражение «Арсенала» и ничья «Тоттенхэма» позволяли увеличить отрыв в чемпионате до неприличного. Вряд ли команда Конте упустит титул и позволит занести ничью с «Ливерпулем» в причины итогового поражения. Но игра «Челси» на «Энфилде» стала большим поражением перед болельщиками и зрителями, падкими на громкую афишу.

«Ливерпуль» – «Челси» – 1:1

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