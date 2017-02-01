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«Кристал Пэлас» арендовал Мамаду Сахо

«Кристал Пэлас» арендовал Сахо
Eurosport

46 мин. назад

Защитник «Ливерпуля» получит больше игровой практики.

Арендное соглашение рассчитано до конца сезона, сообщается на официальном сайте «Кристал Пэлас».

  • Сахо в сезоне-2016/17 не сыграл ни одного матча за «Ливерпуль» после того, как был отчислен главным тренером Юргеном Клоппом со сборов в США из-за проблем с дисциплиной.
  • Ранее защитник подозревался в нарушении антидопинговых правил и из-за дисквалификации не попал в расширенный состав сборной Франции на домашний чемпионат Европы, хотя впоследствии УЕФА закрыл дело в отношении футболиста.

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