Eurosport
«Кристал Пэлас» арендовал Мамаду Сахо
Защитник «Ливерпуля» получит больше игровой практики.
Арендное соглашение рассчитано до конца сезона, сообщается на официальном сайте «Кристал Пэлас».
- Сахо в сезоне-2016/17 не сыграл ни одного матча за «Ливерпуль» после того, как был отчислен главным тренером Юргеном Клоппом со сборов в США из-за проблем с дисциплиной.
- Ранее защитник подозревался в нарушении антидопинговых правил и из-за дисквалификации не попал в расширенный состав сборной Франции на домашний чемпионат Европы, хотя впоследствии УЕФА закрыл дело в отношении футболиста.
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