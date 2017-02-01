Eurosport

Главный тренер «Челси» Антонио Конте: «Мы довольны ничьей с «Ливерпулем»

Конте: «Мы довольны ничьей с «Ливерпулем»
Eurosport

28 мин. назад

Коуч «синих» сожалеет только о нереализованном пенальти.

«Матч получился очень тяжелым, обе команды старались играть интенсивно. Я доволен. Сегодня была другая игра по сравнению с той, когда мы уступили «Ливерпулю» дома.

Жаль, что Диего Коста не реализовал пенальти, ведь он играл очень хорошо. У нас были моменты забить еще, но мы должны быть довольны результатом и игрой, потому что встречаться с «Ливерпулем» на выезде нелегко», – цитирует Конте ВВС.

  • Матч между «Челси» и «Ливерпулем» завершился со счетом 1:1.
  • «Челси» лидирует в таблице АПЛ, набрав 56 очков в 23 матчах. «Ливерпуль» отстает на 10 баллов и идет на четвертом месте.

Читайте лучшие тексты сайта прямо в телеграме на вашем гаджете

По теме

Чемпионат Англии

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Крутой гол Брозовича, удаление Миранды и еще огонь битвы «Интера» и «Лацио» за Кубок Италии

02:35
Популярные видео
Проброс погоды. Что Месси забыл на Матче звезд НХЛ
19 267 просмотровВчера в 20:50
Геометрически эталонный гол Алабы, магическое комбо «Хоффенхайма» и другие топ-голы тура Бундеслиги
12 570 просмотровВчера в 12:35
А еще вам может понравиться
1
Черный континент. Как Кубок Африки прикончил «Ливерпуль»
2
Лаллана-ленд. 4 заблуждения о суперкоманде Юргена Клоппа
3
Леонардо Ульоа: «Клаудио Раньери предал меня. Я больше не сыграю за «Лестер»
4
Рок-н-ролл мертв. Почему «Ливерпуль» не спасет ни Юрген Клопп, ни Стивен Джеррард
5
Глухонемые. Почему Юрген Клопп и Антонио Конте проиграли матч на «Энфилде»
6
Игроки «МЮ» Поль Погба и Джесси Лингард придумали ядерное празднование к матчу против «Халла»
7
Дини сочтены. 4 причины домашнего поражения «Арсенала» от «Уотфорда»
8
Суд перенес слушание по делу о нетрезвом вождении Фирмино, чтобы бразилец сыграл против «Челси»
28 мин. назад
Главный тренер «Челси» Антонио Конте: «Мы довольны ничьей с «Ливерпулем»
45 мин. назад
«Кристал Пэлас» арендовал Мамаду Сахо
7 ч. назад
Дини сочтены. 4 причины домашнего поражения «Арсенала» от «Уотфорда»
7 ч. назад
Глухонемые. Почему Юрген Клопп и Антонио Конте проиграли матч на «Энфилде»
9 ч. назад
«Ливерпуль» и «Челси» сыграли вничью в чемпионате Англии
9 ч. назад
«Сандерленд» устоял перед «Тоттенхэмом»
9 ч. назад
«Арсенал» проиграл дома «Уотфорду»
9 ч. назад
«Лестер» проиграл «Бёрнли»