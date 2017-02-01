Главный тренер «Челси» Антонио Конте: «Мы довольны ничьей с «Ливерпулем»

«Матч получился очень тяжелым, обе команды старались играть интенсивно. Я доволен. Сегодня была другая игра по сравнению с той, когда мы уступили «Ливерпулю» дома.

Жаль, что Диего Коста не реализовал пенальти, ведь он играл очень хорошо. У нас были моменты забить еще, но мы должны быть довольны результатом и игрой, потому что встречаться с «Ливерпулем» на выезде нелегко», – цитирует Конте ВВС.

Матч между «Челси» и «Ливерпулем» завершился со счетом 1:1.

«Челси» лидирует в таблице АПЛ, набрав 56 очков в 23 матчах. «Ливерпуль» отстает на 10 баллов и идет на четвертом месте.

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