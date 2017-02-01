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Сэйв вратаря «Ливерпуля» Симона Миньоле с пенальти, спасший интригу в борьбе за титул АПЛ
Голкипер уберег «красных» от поражения в матче с «Челси».
Решающий эпизод в центральном матче 23-го тура АПЛ произошел на 76-й минуте.
Полузащитник «Ливерпуля» Жоэль Матип задел в штрафной площади Диего Косту, и Марк Клаттенбург назначил пенальти. Форвард «Челси» Диего Коста отправился пробивать с точки, но не переиграл Симона Миньоле.
- Матч завершился со счетом 1:1.
- «Челси» лидирует в таблице АПЛ, набрав 56 очков в 23 матчах.
- «Ливерпуль» отстает на 10 баллов и идет на четвертом месте.
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