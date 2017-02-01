Урина Мо. Школьник, жена Бенитеса и еще 4 супостата, которые мешают Жозе Моуринью жить

Жена Бенитеса

В июле 2015-го Рафа изо всех сил налаживал отношения с Роналду, Бэйлом и Рамосом. За шанс в «Реале» Бенитес хватался, как за лекарство от зомби-вируса: плакал на пресс-конференции, воспевал Переса, продлевал тактические занятия с двух до миллиона часов. А его жена в это время оттеняла репутацию мужа – на фоне драйвового Моура испанец смотрелся амебой, и Мария в одном из интервью ляпнула больше нужного. «Реал» – третий клуб, который Рафа возглавил после Моуринью. И всякий раз он разгребает завалы», – сеньора запустила процесс унижения собственного мужа.

«Жена Бенитеса неправа. Ее муж пришел в «Челси» после Ди Маттео и в «Реал» после Анчелотти. Единственный клуб, в котором Бенитес сменил меня, – «Интер». И за шесть месяцев он уничтожил лучшую команду Европы. Она болтает обо мне, чтобы убить время. Если Мария займется диетой мужа, то у нее будет меньше времени на треп», – ответил Жозе. Португалец одним шлепком послал женщину на кухню, а толстяка к зеркалу.

Врач

После кровавой расправы над семьей Бенитеса Моур бездействовал меньше месяца. Уже в первом туре сезона-2015/16 Жозе снова вынул шпагу и пошел на смертный бой. «Челси» выигрывал у «Суонси», но Куртуа привез удаление и пенальти. В конце игры «синие» штурмовали лебединое озеро, но гости успешно играли в мелкий фол. Португалец рвал седину на макушке в каждой паузе.

В самом конце Азар болезненно столкнулся с соперником и позвал врачей. На поле тут же выбежали Ева Карнейро и ее соратники, но рентген пальцевым методом не выявил у Эдена смертельных ран. Когда Ева вернулась на место, Жозе оросил ее слюной бешенства: доктор спровоцировала паузу в игре, а также вынудила Азара покинуть поле из-за ерунды. Через пару дней Карнейро отстранили от тренировок и уволили. Девушка подала в суд, обвинив португальца в дискриминации. Даже Роман Абрамович негодовал из-за барства тренера.

Спустя восемь месяцев, когда Жозе сам вылетел из «Челси», Карнейро держала клуб за глотку. «Синие» предлагали Еве 1,5 миллиона евро за досудебное улаживание, но врач отказывалась и тащила дело в трибунал. В конце концов, стороны договорились на конфиденциальных условиях. «Челси» выплатил контрибуцию, проиграв в войне давно уволенного полководца.

Школьник

Отто Нахмахерс ехал себе по Лондону на велосипеде. Мимо 14-летнего школьника свистели элитные салоны мебели и одежды, за столиками в ресторанах обедал офисный планктон категории топ. Внезапно на улицу вырулил седой тренер любимого «Челси» Отто. Это был октябрь 2015 года, дела у «синих» шли плохо в Лиге чемпионов (3-е место) и еще хуже в АПЛ (12-е место). Но школьник любит «Челси» и поддерживает клуб в любой ситуации. Обогнав Моуринью на велосипеде, мальчик снял себя на фоне болтавшего по телефону португальца. За это Отто получил такой толчок в спину, что едва не выронил мобилу.

Моуринью получил кармическую отработку: «Челси» сыграл по нулям в Киеве с «Динамо».

Телеведущий

В каждом клубе Моуринью ругался с журналистами. С испанскими медиа португалец воевал. С английскими соперничал в злословии. Над итальянскими снисходительно смеялся. Но еще ни разу Жозе не объявлял войну ведущему канала собственного клуба.

Стюарт Гарднер работает на MUTV 10 лет. Журналист в почете и у фанов, и у боссов клуба, что бывает нечасто: большинству команд канал нужен только для промоушена, и в реальной журналистике никто не заинтересован. Поэтому каналы часто выдают протухшие интервью с кислыми вопросами и веселят только конкурсами в стиле «Сто к одному» или «Джунгли зовут». Но Стюарт не целовал задницы руководству, давал фанатам свежую информацию и при этом не выносил грязь на обсуждение. И все были довольны, кроме одного особенного мужчины.

В декабре 2016-го Жозе Моуринью поругался с Гарднером, сочтя его вопросы слишком острыми. В итоге португалец порвал все контакты с каналом: он не дает интервью, предматчевые и послематчевые комментарии для MUTV.

Болбои

В январе 2017-го «МЮ» встречался с «Ливерпулем». Свидание пошло наперекосяк: сначала мерсисайдцы запыряли штрафную хозяев серией скоростных проходов, а на 24-й минуте Милнер завалил гол с пенальти. Спаслись манки за несколько минут до конца: сначала Феллайни брякнул мячом о штангу, а через пару минут Ибра занес его в ворота.

Милнер забил честный 11-метровый, «МЮ» полностью подавил гостей во втором тайме, карточек ливерпульцы получили больше – судью не обвинишь. Тогда кто виноват? Врачи уже были, сам Жозе свят. Но есть вариант – дети. Мальчики и девочки, которым «МЮ» платит за работу болбоями, видимо, симпатизировали «Ливерпулю» – слишком вальяжно подростки подносили мяч.

Беспощадный португалец тут же уволил всех носильщиков. Для беготни за мячами вместо детей-наемников Жозе вызвал игроков из команды U-16. Так Моур приучает их к взрослому футболу и использует патриотизм воспитанников.

Фотограф

Работа в «Интере» стала началом прекрасной дружбы между Моуринью и Матерацци. Но в Италии Жозе получил не только фанатов, но и фанатиков. Уже пять лет Моуринью преследует некая женщина. О даме ничего неизвестно – ни возраста, ни лица, ни имени. Только цвет волос – блондинка. Поклонница выдает себя за фотографа. Женщина катается за Моуром по Европе, получает аккредитации на матчи, но снимает только Жозе.

Ситуация достала португальца настолько, что в начале года он приказал службе безопасности забанить фанатку, о чем рассказал источник клубе: «Она очень упертая. Ее навязчивое желание поговорить с Моуринью выглядит ненормально».

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