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Урина Мо. Школьник, жена Бенитеса и еще 4 супостата, которые мешают Жозе Моуринью жить

Урина Мо. Школьник, жена Бенитеса и еще 4 супостата, которые мешают Моуринью жить
Артем Мазилкин

5 мин. назад

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Жена Бенитеса

В июле 2015-го Рафа изо всех сил налаживал отношения с Роналду, Бэйлом и Рамосом. За шанс в «Реале» Бенитес хватался, как за лекарство от зомби-вируса: плакал на пресс-конференции, воспевал Переса, продлевал тактические занятия с двух до миллиона часов. А его жена в это время оттеняла репутацию мужа – на фоне драйвового Моура испанец смотрелся амебой, и Мария в одном из интервью ляпнула больше нужного. «Реал» – третий клуб, который Рафа возглавил после Моуринью. И всякий раз он разгребает завалы», – сеньора запустила процесс унижения собственного мужа.

Liverpool football club player Fernando Torres (Top L) stands with manager Rafael Benitez (2nd R) and his wife Montse (3rd R)

«Жена Бенитеса неправа. Ее муж пришел в «Челси» после Ди Маттео и в «Реал» после Анчелотти. Единственный клуб, в котором Бенитес сменил меня, – «Интер». И за шесть месяцев он уничтожил лучшую команду Европы. Она болтает обо мне, чтобы убить время. Если Мария займется диетой мужа, то у нее будет меньше времени на треп», – ответил Жозе. Португалец одним шлепком послал женщину на кухню, а толстяка к зеркалу.

Врач

После кровавой расправы над семьей Бенитеса Моур бездействовал меньше месяца. Уже в первом туре сезона-2015/16 Жозе снова вынул шпагу и пошел на смертный бой. «Челси» выигрывал у «Суонси», но Куртуа привез удаление и пенальти. В конце игры «синие» штурмовали лебединое озеро, но гости успешно играли в мелкий фол. Португалец рвал седину на макушке в каждой паузе.

В самом конце Азар болезненно столкнулся с соперником и позвал врачей. На поле тут же выбежали Ева Карнейро и ее соратники, но рентген пальцевым методом не выявил у Эдена смертельных ран. Когда Ева вернулась на место, Жозе оросил ее слюной бешенства: доктор спровоцировала паузу в игре, а также вынудила Азара покинуть поле из-за ерунды. Через пару дней Карнейро отстранили от тренировок и уволили. Девушка подала в суд, обвинив португальца в дискриминации. Даже Роман Абрамович негодовал из-за барства тренера.

Chelsea's manager Jose Mourinho (R) and team doctor Eva Carneiro (Reuters)

Спустя восемь месяцев, когда Жозе сам вылетел из «Челси», Карнейро держала клуб за глотку. «Синие» предлагали Еве 1,5 миллиона евро за досудебное улаживание, но врач отказывалась и тащила дело в трибунал. В конце концов, стороны договорились на конфиденциальных условиях. «Челси» выплатил контрибуцию, проиграв в войне давно уволенного полководца.

Школьник

Отто Нахмахерс ехал себе по Лондону на велосипеде. Мимо 14-летнего школьника свистели элитные салоны мебели и одежды, за столиками в ресторанах обедал офисный планктон категории топ. Внезапно на улицу вырулил седой тренер любимого «Челси» Отто. Это был октябрь 2015 года, дела у «синих» шли плохо в Лиге чемпионов (3-е место) и еще хуже в АПЛ (12-е место). Но школьник любит «Челси» и поддерживает клуб в любой ситуации. Обогнав Моуринью на велосипеде, мальчик снял себя на фоне болтавшего по телефону португальца. За это Отто получил такой толчок в спину, что едва не выронил мобилу.

Моуринью получил кармическую отработку: «Челси» сыграл по нулям в Киеве с «Динамо».

Телеведущий

В каждом клубе Моуринью ругался с журналистами. С испанскими медиа португалец воевал. С английскими соперничал в злословии. Над итальянскими снисходительно смеялся. Но еще ни разу Жозе не объявлял войну ведущему канала собственного клуба.

Стюарт Гарднер работает на MUTV 10 лет. Журналист в почете и у фанов, и у боссов клуба, что бывает нечасто: большинству команд канал нужен только для промоушена, и в реальной журналистике никто не заинтересован. Поэтому каналы часто выдают протухшие интервью с кислыми вопросами и веселят только конкурсами в стиле «Сто к одному» или «Джунгли зовут». Но Стюарт не целовал задницы руководству, давал фанатам свежую информацию и при этом не выносил грязь на обсуждение. И все были довольны, кроме одного особенного мужчины.

В декабре 2016-го Жозе Моуринью поругался с Гарднером, сочтя его вопросы слишком острыми. В итоге португалец порвал все контакты с каналом: он не дает интервью, предматчевые и послематчевые комментарии для MUTV.

Болбои

В январе 2017-го «МЮ» встречался с «Ливерпулем». Свидание пошло наперекосяк: сначала мерсисайдцы запыряли штрафную хозяев серией скоростных проходов, а на 24-й минуте Милнер завалил гол с пенальти. Спаслись манки за несколько минут до конца: сначала Феллайни брякнул мячом о штангу, а через пару минут Ибра занес его в ворота.

Милнер забил честный 11-метровый, «МЮ» полностью подавил гостей во втором тайме, карточек ливерпульцы получили больше – судью не обвинишь. Тогда кто виноват? Врачи уже были, сам Жозе свят. Но есть вариант – дети. Мальчики и девочки, которым «МЮ» платит за работу болбоями, видимо, симпатизировали «Ливерпулю» – слишком вальяжно подростки подносили мяч.

Беспощадный португалец тут же уволил всех носильщиков. Для беготни за мячами вместо детей-наемников Жозе вызвал игроков из команды U-16. Так Моур приучает их к взрослому футболу и использует патриотизм воспитанников.

Фотограф

Работа в «Интере» стала началом прекрасной дружбы между Моуринью и Матерацци. Но в Италии Жозе получил не только фанатов, но и фанатиков. Уже пять лет Моуринью преследует некая женщина. О даме ничего неизвестно – ни возраста, ни лица, ни имени. Только цвет волос – блондинка. Поклонница выдает себя за фотографа. Женщина катается за Моуром по Европе, получает аккредитации на матчи, но снимает только Жозе.

Manchester United manager Jose Mourinho before the match

Ситуация достала португальца настолько, что в начале года он приказал службе безопасности забанить фанатку, о чем рассказал источник клубе: «Она очень упертая. Ее навязчивое желание поговорить с Моуринью выглядит ненормально».

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