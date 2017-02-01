Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп едва не довел арбитра до инфаркта после сэйва Миньоле

На 76-й минуте матча с «Челси» (1:1) голкипер «Ливерпуля» Симон Миньоле отбил пенальти, который пробивал Диего Коста. Сэйв кипера привел Клоппа в яростный экстаз.

«Я сказал запасному арбитру, что был немного взволнован. Он сказал: «Все в порядке. Мне нравится ваша страсть», – сказал Клопп, которого цитирует The Guardian.

«Челси» лидирует в таблице АПЛ, набрав 56 очков в 23 матчах.

«Ливерпуль» отстает на 10 баллов и идет на четвертом месте.

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