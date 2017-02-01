Eurosport

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп едва не довел арбитра до инфаркта после сэйва Миньоле

Клопп едва не довел арбитра до инфаркта после сэйва Миньоле
Eurosport

40 мин. назад

После матча немец извинился.

На 76-й минуте матча с «Челси» (1:1) голкипер «Ливерпуля» Симон Миньоле отбил пенальти, который пробивал Диего Коста. Сэйв кипера привел Клоппа в яростный экстаз.

«Я сказал запасному арбитру, что был немного взволнован. Он сказал: «Все в порядке. Мне нравится ваша страсть», – сказал Клопп, которого цитирует The Guardian.

  • «Челси» лидирует в таблице АПЛ, набрав 56 очков в 23 матчах.
  • «Ливерпуль» отстает на 10 баллов и идет на четвертом месте.

Читайте лучшие тексты сайта прямо в телеграме на вашем гаджете

По теме

Чемпионат Англии

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Овечкин с Кузнецовым постарались голами для «Вашингтона», но этого было мало

02:33
Популярные видео
Вратарь «Оттавы» Кондон решил исход встречи с «Флоридой» диким привозом
 163 просмотров3 ч
Радулов отпраздновал 2 ассиста так, словно сделал хет-трик
 732 просмотров6 ч
А еще вам может понравиться
1
Черный континент. Как Кубок Африки прикончил «Ливерпуль»
2
Лаллана-ленд. 4 заблуждения о суперкоманде Юргена Клоппа
3
Рок-н-ролл мертв. Почему «Ливерпуль» не спасет ни Юрген Клопп, ни Стивен Джеррард
4
Леонардо Ульоа: «Клаудио Раньери предал меня. Я больше не сыграю за «Лестер»
5
Глухонемые. Почему Юрген Клопп и Антонио Конте проиграли матч «Ливерпуль» – «Челси»
6
Дини сочтены. 4 причины домашнего поражения «Арсенала» от «Уотфорда»
7
Игроки «МЮ» Поль Погба и Джесси Лингард придумали ядерное празднование к матчу против «Халла»
8
Мо урина. Школьник, жена Бенитеса и еще 4 супостата, которые мешают Жозе Моуринью жить
37 мин. назад
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп едва не довел арбитра до инфаркта после сэйва Миньоле
2 ч. назад
Мо урина. Школьник, жена Бенитеса и еще 4 супостата, которые мешают Жозе Моуринью жить
5 ч. назад
Главный тренер «Челси» Антонио Конте: «Мы довольны ничьей с «Ливерпулем»
5 ч. назад
Сэйв вратаря «Ливерпуля» Симона Миньоле с пенальти, спасший интригу в борьбе за титул АПЛ
7 ч. назад
«Кристал Пэлас» арендовал Мамаду Сахо
13 ч. назад
Дини сочтены. 4 причины домашнего поражения «Арсенала» от «Уотфорда»
5 ч. назад
Глухонемые. Почему Юрген Клопп и Антонио Конте проиграли матч «Ливерпуль» – «Челси»
15 ч. назад
«Ливерпуль» и «Челси» сыграли вничью в чемпионате Англии