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Джон Терри: «Бранислав Иванович – невероятный защитник и замечательный человек»

Терри: «Иванович – невероятный защитник и замечательный человек»
Eurosport

1 час назад

Легенда «Челси» уже скучает по партнеру.

Защитник «синих» в инстаграмме дал волю чувствам после осознания того, что Бранислав Иванович покинул клуб. «Я был опустошен, узнав, что Иванович покидает «Челси». На протяжении многих лет Бранислав был невероятным защитником, заметельным человеком и большим персонажем в раздевалке. Удачи! Ты выиграл с «Челси» все, что надлежит легенде», – написал Терри.

  • Иванович перешел в «Челси» из московского «Локомотива» в 2008 году (сумма трансфера составила 12 млн евро).
  • Футболист провел в Лондоне 260 матчей, выиграл 2 чемпионата Англии и Лигу чемпионов.

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