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Роберто Фирмино на год лишен водительских прав и заплатит 23,5 тысячи евро штрафа за езду пьяным

Фирмино на год лишен водительских прав и заплатит 23,5 тысячи евро штрафа за езду пьяным
Eurosport

1 минуту назад

Полузащитник легко отделался.

Суд над бразильцем по просьбе «Ливерпуля» был перенесен на сутки из-за встречи с «Челси» в рамка 23-го тура АПЛ (1:1) и состоялся 1 февраля. Фирмино, пойманный 26 января пьяным за рулем собственного автомобиля, заплатит штраф в размере 23,5 тыс евро и на год превратится в пешехода.

  • На счету Роберто Фирмино 8 голов и 5 ассистов в 22 матчах АПЛ-2016/17.
  • В матче 24-го тура «Ливерпуль» сыграет на выезде с «Халлом».

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