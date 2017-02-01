Роберто Фирмино на год лишен водительских прав и заплатит 23,5 тысячи евро штрафа за езду пьяным

Суд над бразильцем по просьбе «Ливерпуля» был перенесен на сутки из-за встречи с «Челси» в рамка 23-го тура АПЛ (1:1) и состоялся 1 февраля. Фирмино, пойманный 26 января пьяным за рулем собственного автомобиля, заплатит штраф в размере 23,5 тыс евро и на год превратится в пешехода.

На счету Роберто Фирмино 8 голов и 5 ассистов в 22 матчах АПЛ-2016/17.

В матче 24-го тура «Ливерпуль» сыграет на выезде с «Халлом».

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