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«Манчестер Юнайтед» и «Халл Сити» не сподобились на голы в английской Премьер-лиге

«МЮ» и «Халл» не сподобились на голы
Eurosport

9 мин. назад

В матче 23-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» дома сыграл вничью с «Халл Сити» – 0:0.

«Манчестер Юнайтед» – «Халл Сити» – 0:0

После этого матча манкунианцы остались на шестом месте, у команды Жозе Моуринью 42 очка.

«Тигры» – на 19-й позиции с 19 баллами в чемпионате.

  • В следующем туре АПЛ «МЮ» на выезде сыграет с «Лестером».
  • Стартовый свисток – 5 февраля в 19:00 по московскому времени.
  • «Халл Сити» 4 февраля в 18:00 по Москве примет «Ливерпуль».

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