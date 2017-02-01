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Клаудио Браво остался в запасе на матч против «Вест Хэма»

Браво остался в запасе на матч против «Вест Хэма»
Eurosport

57 мин. назад

Вилли Кабальеро получил шанс показать себя.

«Манчестер Сити» в рамках 23-го тура Премьер-лиги отправился в гости к «Вест Хэму». Пеп Гвардиола впервые в АПЛ сезона-2016/17 оставил на скамейке основного вратаря Клаудио Браво.

Состав «Манчестер Сити» на матч выглядит следующим образом:

Вилли Кабальеро, Бакари Санья, Джон Стоунз, Николас Отаменди, Александр Коларов, Яя Туре, Кевин де Брёйне, Давид Сильва, Рахим Стерлинг, Лерой Сане, Габриэл Жезус

Состав «Вет Хэма» такой:

Даррен Рэндолф, Сэм Байрам, Уинстон Рид, Жозе Фонте, Аарон Крессвелл, Педро Обианг, Марк Нобл, Микаэл Антонио, Мануэль Ланцини, Софиан Фегули, Энди Кэрролл

  • «Манчестер Сити» занимает пятое место в таблице (43 очка), «Вест Хэм» – 11-й (28).

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