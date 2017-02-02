AFP
«Манчестер Сити» разгромил «Вест Хэм» в чемпионате Англии
Матч 23-го тура АПЛ завершился со счетом 4:0.
«Вест Хэм» – «Манчестер Сити» – 0:4
Голы:
0:1 – Кевин де Брёйне, 17’
0:2 – Давид Сильва, 21’
0:3 – Габриэл Жезус, 39’
0:4 – Яя Туре (с пенальти), 67’
- В активе «Сити» стало 46 очков, что позволило команде Пепа Гвардиолы догнать «Ливерпуль» на четвертом месте.
- В январе «горожане» выиграли «Вест Хэм» в Лондоне в рамках Кубка Англии – 5:0.
- Этот матч стал для 19-летнего Жезуса первым в АПЛ в стартовом составе. В активе бразильца гол и ассист.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте