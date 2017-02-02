AFP

«Манчестер Сити» разгромил «Вест Хэм» в чемпионате Англии

«Сити» разгромил «Вест Хэм»
Eurosport

1 минуту назад

Матч 23-го тура АПЛ завершился со счетом 4:0.

«Вест Хэм» – «Манчестер Сити» – 0:4

Голы:

0:1 – Кевин де Брёйне, 17’

0:2 – Давид Сильва, 21’

0:3 – Габриэл Жезус, 39’

0:4 – Яя Туре (с пенальти), 67’

  • В активе «Сити» стало 46 очков, что позволило команде Пепа Гвардиолы догнать «Ливерпуль» на четвертом месте.
  • В январе «горожане» выиграли «Вест Хэм» в Лондоне в рамках Кубка Англии – 5:0.
  • Этот матч стал для 19-летнего Жезуса первым в АПЛ в стартовом составе. В активе бразильца гол и ассист.

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