Питер Крауч забил 100-й мяч в АПЛ и отпраздновал его танцем робота

Юбилейный мяч двухметровый англичанин положил в ворота «Эвертона» в матче 23-го тура Премьер-лиги. Крауч – 26-й игрок в истории АПЛ, забивший 100 голов.

Отметка покорилась нападающему в 36 лет и 2 дня, благодаря чему он стал самым возрастным автором подобного достижения. Взятие ворот форвард отпраздновал зажигательным танцем робота.

Крауч выступает за «Сток Сити» с 2011 года и сыграл за него 148 матчей.

В сезоне-2016/17 Питер выходил на поле 14 раз, забил 4 мяча и отдал 1 передачу.

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