Дебютный голасо Габриэла Жезуса и еще 3 укола «Манчестер Сити» в онемевший «Вест Хэм»

«Манчестер Сити» приехал на «Олимпийский стадион» и разобрал команду Билича. Первый гол залетел от Де Брёйне после пасика Габриэла Жезуса.

Второй мяч устроил Лерой Сане роскошным слаломным проходом. Давиду Сильве осталось попасть по мячу.

До перерыва «МС» завел в ворота «молотков» и третий гол. Комбинацию завершил Жезус, сделав гол+пас в первом матче Премьер-лиги, когда он вышел в старте.

Совсем обидным счет стал после пенальти от Яя Туре. К концу матча трибуны были почти пусты.

В активе «Сити» стало 46 очков, что позволило команде Пепа Гвардиолы догнать «Ливерпуль» на четвертом месте.

В январе «горожане» выиграли «Вест Хэм» в Лондоне в рамках Кубка Англии – 5:0.

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