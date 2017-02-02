AFP

Дебютный голасо Габриэла Жезуса и еще 3 укола «Манчестер Сити» в онемевший «Вест Хэм»

Дебютный голасо Жезуса и еще 3 укола «Сити» в онемевший «Вест Хэм»
Eurosport

Только что

Парни Гвардиолы раскрошили лондонцев.

«Манчестер Сити» приехал на «Олимпийский стадион» и разобрал команду Билича. Первый гол залетел от Де Брёйне после пасика Габриэла Жезуса.

Второй мяч устроил Лерой Сане роскошным слаломным проходом. Давиду Сильве осталось попасть по мячу.

До перерыва «МС» завел в ворота «молотков» и третий гол. Комбинацию завершил Жезус, сделав гол+пас в первом матче Премьер-лиги, когда он вышел в старте.

Совсем обидным счет стал после пенальти от Яя Туре. К концу матча трибуны были почти пусты.

  • В активе «Сити» стало 46 очков, что позволило команде Пепа Гвардиолы догнать «Ливерпуль» на четвертом месте.
  • В январе «горожане» выиграли «Вест Хэм» в Лондоне в рамках Кубка Англии – 5:0.

Таблица чемпионата Англии

Больше голов в телеграме

По теме

Чемпионат Англии

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Лихой финишный спринт второго этапа «Тура Дубая», в котором никто не упал

01:31
Популярные видео
Овечкин с Кузнецовым постарались голами для «Вашингтона», но этого было мало
1 484 просмотров15 ч
Вратарь «Оттавы» Кондон решил исход встречи с «Флоридой» диким привозом
1 277 просмотров12 ч
А еще вам может понравиться
1
Черный континент. Как Кубок Африки прикончил «Ливерпуль»
2
Лаллана-ленд. 4 заблуждения о суперкоманде Юргена Клоппа
3
Рок-н-ролл мертв. Почему «Ливерпуль» не спасет ни Юрген Клопп, ни Стивен Джеррард
4
Леонардо Ульоа: «Клаудио Раньери предал меня. Я больше не сыграю за «Лестер»
5
Глухонемые. Почему Юрген Клопп и Антонио Конте проиграли матч «Ливерпуль» – «Челси»
6
Слоу мо. Школьник, жена Бенитеса и еще 4 супостата, которые мешают Жозе Моуринью жить
7
Дини сочтены. 4 причины домашнего поражения «Арсенала» от «Уотфорда»
8
Игроки «МЮ» Поль Погба и Джесси Лингард придумали ядерное празднование к матчу против «Халла»
8 мин. назад
«Манчестер Юнайтед» и «Халл Сити» не сподобились на голы в английской Премьер-лиге
16 мин. назад
Дебютный голасо Габриэла Жезуса и еще 3 укола «Манчестер Сити» в онемевший «Вест Хэм»
Только что
«Манчестер Сити» разгромил «Вест Хэм» в чемпионате Англии
1 час назад
Питер Крауч забил 100-й мяч в АПЛ и отпраздновал его танцем робота
2 ч. назад
Клаудио Браво остался в запасе на матч против «Вест Хэма»
5 ч. назад
Роберто Фирмино на год лишен водительских прав и заплатит 23,5 тысячи евро штрафа за езду пьяным
7 ч. назад
Джон Терри: «Бранислав Иванович – невероятный защитник и замечательный человек»
8 ч. назад
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп выплеснул мегалитры эмоций на арбитра после сэйва Миньоле