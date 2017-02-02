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Хосеп Гвардиола: «Жезус, Стерлинг и Сане – будущие лидеры «Манчестер Сити»

Гвардиола: «Жезус, Стерлинг и Сане – будущие лидеры «Манчестер Сити»
Eurosport

9 мин. назад

Главный тренер «горожан» сделал основательный прогноз.

«Наша игра с высоким прессингом была эффективна. Мы играли очень агрессивно без мяча. Габриэл Жезус – настоящий борец с голевым чутьем. Он хорошо помог команде.

В нападении было три игрока со средним возрастом 20 лет – Жезус, Стерлинг и Сане. Это те игроки, которые в будущем станут лидерами клуба. У Сане в начале встречи были некоторые проблемы, но он успешно с ними разобрался.

Почему играл Кабальеро? Я уверен в своих вратарях, просто я решил дать шанс Вилли. В другой день может сыграть и Браво. Пока что я просто наслаждаюсь победой, а о составе на следующую игру буду думать завтра», – цитирует Гвардиолу ВВС.

  • «Манчестер Сити» победил в 23-м туре чемпионата Англии «Вест Хэм» со счетом 4:0.
  • «Горожане» делят с «Ливерпулем» четвертое место в таблице, набрав 46 очков в 23 матчах.

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