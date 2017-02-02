Тhe Guardian: «МЮ» согласовал условия личного контракта с форвардом «Атлетико» Антуаном Гризманном

Сумма отступных за Гризманна составляет 100 миллионов евро, и манкунианцы готовы заплатить за француза такие деньги. По информации Тhe Guardian, «МЮ» уже согласовал условия контракта с нападающим, который будет получать около 21 миллиона евро в год. Сделка должна состоятся летом.

Transfermarkt.de оценивает Гризманна в 80 миллионов евро.

В сезоне-2016/17 Гризманн провел за «Атлетико» 28 матчей и забил 14 мячей.

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