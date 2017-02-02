Eurosport
Тhe Guardian: «МЮ» согласовал условия личного контракта с форвардом «Атлетико» Антуаном Гризманном
Трансфер француза может стать вторым самым крупным в истории.
Сумма отступных за Гризманна составляет 100 миллионов евро, и манкунианцы готовы заплатить за француза такие деньги. По информации Тhe Guardian, «МЮ» уже согласовал условия контракта с нападающим, который будет получать около 21 миллиона евро в год. Сделка должна состоятся летом.
- Transfermarkt.de оценивает Гризманна в 80 миллионов евро.
- В сезоне-2016/17 Гризманн провел за «Атлетико» 28 матчей и забил 14 мячей.
Читайте лучшие тексты сайта прямо в телеграме на вашем гаджете
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте