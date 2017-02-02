Жозе Моуринью: «Вчера резервному арбитру понравились эмоции одного тренера, а мне грозили удалением»

Португалец выпустил пару критических стрел в адрес судей после игры с «Халлом».

«Правила для меня и для других тренеров различаются. Вчера один тренер услышал от четвертого арбитра: «Мне нравятся ваши эмоции, и так как мне нравятся ваши эмоции, то проблем нет».

А мне сегодня сказали сесть или я буду удален на трибуны. На поле, кстати, было нечто похожее», – приводит слова Моуринью газета Metro.

Резервный арбитр матча 23-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» - «Челси» не увидел ничего криминального в эмоциях Юргена Клоппа после сэйва Симона Миньоле, сообщив, что ему нравятся эмоции тренера.

«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Халл Сити» – 0:0.

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