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«У нас есть маленькая мечта». Почему нужно снова болеть за тренера «Лестера» Клаудио Раньери

«У нас есть маленькая мечта». Почему нужно снова болеть за Раньери
Павел Городницкий

10 ч. назад

Особенно в матче с Особенным.

В конце сезона-2015/16 Раньери вел себя убийственно скромно для мужчины, который выиграл первое чемпионство за 30 лет карьеры. Итальянец ни разу не подколол Моуринью. Не ответил никому из тех, кто считал, что с ним «Лестер» точно вылетит. Не издевался над богачами из «Сити», которые чуть не пролетели мимо ЛЧ. Не троллил «МЮ», который остался без божественного гимна.

Клаудио остался собой – тихим, скромным и очень вежливым человеком. Главным творцом легендарной победы он назвал владельца клуба Вишая, а самым важным клубом в жизни – «Кальяри». «Все просто: если бы я за три года не вышел из Серии С1 в Серию А, меня бы здесь не было», – уверял Раньери, не отрицая, что и золото с «Лестером» – крайне важный результат в его жизни.

65-летнего Клаудио реально рвали на куски – вечный лузер превратился в рок-звезду. «У меня нет ни одной свободной секунды. Мне постоянно поступают предложения от брендов. Я вынужден говорить им «нет», потому что сказал «да» уже много раз», – объяснил тренер, сохранивший трезвость рассудка.

В его голове ни на секунду не проскочила мысль о том, что «Лестер» и дальше будет всех рвать. Итальянец с самого начала уверял, что цель чемпионов на сезон-2016/17 – набрать спасительные 40 очков и не вылететь. В мае 2016-го все думали, что Раньери кокетничает, но он очень четко предсказал будущее.

Сейчас «Лестер» в полнейшей заднице. До зоны вылета – 2 жалких очка. Последний гол в АПЛ случился еще в прошлом году. Три последних матча чемпионата завершились с общим счетом 0:7 – такой серии поражений нет больше ни у кого в лиге (на данный момент).

У двух лучших бомбардиров «лис» всего лишь по пять голов. Тактика тоже перестала работать: во-первых, с этого сезона совсем нельзя хватать за майки (сразу пенальти), а во-вторых, соперники «Лестера» всегда оставляют сзади троих игроков, чтобы не пропустить с контратаки. Короче, беспросветнейший мрак.

Но даже на этом фоне Клаудио Раньери ведет себя как джентльмен. Он называет игроков воинами, не критикует их публично, а все ошибки (например, смену привычной схемы в матче с «Саутгемптоном») берет на себя. Единственная публичная казнь от алленаторе состоялась после разгрома от «Порту» (0:5) в Лиге чемпионов. Но и тогда Клаудио не перечислил конкретных виновников самоубийства, а лишь сообщил, что некоторые футболисты не воспользовались шансом. «Мы можем проигрывать, но я хочу видеть характер», – резюмировал Раньери.

Никакой ностальгии по предыдущему сезону. Никакой эйфории в духе «мы и так уже много сделали». Никаких оправданий и поблажек. Напротив, Клаудио пытается донести до игроков, что даже чудовищный сезон еще можно спасти. «У нас есть маленькая мечта в Лиге чемпионов», – толсто намекнул Раньери, хитро улыбнувшись.

Следующий матч «Лестер» проведет против «МЮ», и это будет решающая встреча всего сезона. Победа позволит действующим чемпионам приблизиться к графику по выживанию (24 матча, 24 очка) и воодушевленно подготовиться к домашней переигровке с «Дерби» за Кубок Англии. Потом надо всего лишь дожать «Суонси» (прямой конкурент), и к «Севилье» можно будет ехать со спокойным сердцем. Чтобы задушить команду Сампаоли, «Лестеру» придется абстрагироваться от ситуации в АПЛ, а это невозможно, когда зона вылета настолько близко. Поэтому три очка с «Юнайтед» – настоящий дефибриллятор для Клаудио.

Но если Раньери дома уступит Моуринью (или даже сыграет вничью), красивая схема точно разрушится. Взволнованные и подавленные «лисы» прибудут на опаснейший «Писхуан», и там их растерзают, как всех остальных (кроме «Барселоны»). Маленькая мечта Клаудио задохнется в муках уже после первого матча. Ответная игра будет прощанием со сказкой. Весь остаток сезона «Лестер» проведет в унылой битве за жизнь, а от великого золотого сезона останутся только призовые, которые УЕФА летом зашлет миллиардеру Вишаю.

Вывод очень прост. Всем, кто наслаждался лестерширским шоу в прошлом году, строго рекомендуется топить за Раньери в это воскресенье. Добро встретится со злом, и воспитанный коуч должен похоронить шансы переоцененного хама на Лигу чемпионов. А заодно продлить наше удовольствие от магии вечного андердога.

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