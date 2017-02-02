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Жуткий подкат игрока «Сандерленда» Джека Родуэлла, которым он оставил от Муссы Дембеле только пенек

Жуткий подкат Родуэлла, которым он оставил от Дембеле только пенек
Eurosport

10 ч. назад

Увидев это, вы передумаете отдавать ребенка в футбольную секцию.

Эпизод произошел в первом тайме матча между «Сандерлендом» и «Тоттенхэмом». Полузащитник «шпор» чудом избежал тяжелой травмы, а судья оценил фол Родуэлла только на желтую карточку.

  • Матч 23-го тура АПЛ между «Сандерлендом» и «Тоттенхэмом» завершился нулевой ничьей.
  • Мусса Дембеле был заменен на 85-й минуте игры.

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