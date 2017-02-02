Eurosport
Жуткий подкат игрока «Сандерленда» Джека Родуэлла, которым он оставил от Муссы Дембеле только пенек
Увидев это, вы передумаете отдавать ребенка в футбольную секцию.
Эпизод произошел в первом тайме матча между «Сандерлендом» и «Тоттенхэмом». Полузащитник «шпор» чудом избежал тяжелой травмы, а судья оценил фол Родуэлла только на желтую карточку.
- Матч 23-го тура АПЛ между «Сандерлендом» и «Тоттенхэмом» завершился нулевой ничьей.
- Мусса Дембеле был заменен на 85-й минуте игры.
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