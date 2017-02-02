Eurosport
За неполных 2 сезона в АПЛ Н’Голо Канте сделал больше подкатов, чем любой другой игрок – за 3
За счет кого «Челси» раздевает соперников.
Сезон-2016/17 доказывает мощь Канте. Помимо результата, который без него демонстрирует «Лестер» и «Челси» с ним, на стороне француза и статистика.
За неполные два сезона, которые полузащитник провел в чемпионате Англии, он сделал 253 подката в 59 матчах. Полузащитник «Челси» Неманья Матич сделал 252, но начиная с чемпионата-2014/15.
Если же сложить количество подкатов с перехватами, то получится цифра 408. Тоже больше всех.
- «Синие» лидируют в чемпионате Англии с отрывом в 9 очков от «Тоттенхэма».
- «Лестер» идет 16-м, лишь на 2 очка оторвавшись от зоны вылета.
- Канте перешел в «Лестер» перед сезоном-2015/16 из «Кана» и стал чемпионом Англии.
Турнирная таблица чемпионата Англии
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