Кубок чемпионов, Кубок Интертото и еще 11 титулов Фрэнка Лэмпарда на одной картинке

2 февраля 38-летний Фрэнк Лэмпард объявил о завершении карьеры. Последним клубом в карьере полузащитника стал «Нью-Йорк Сити». Но 12 титулов из 13 он взял в «Челси», где провел 13 сезонов. Самый первый трофей – Кубок Интертото – англичанин выиграл с родным «Вест Хэмом».

В составе «Челси» Лэмпард отыграл 626 матчей, забил 208 голов и сделал 150 ассистов.

Профессиональная карьера англичанина началась в 1995 году в «Вест Хэме», после чего полузащитник выступал за «Суонси», «Челси», «Манчестер Сити» и «Нью-Йорк Сити».

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