Eurosport
Видеопосвящение «Челси» Фрэнку Лэмпарду с памятными моментами и его лучшими голами за клуб
«Синие» благодарны блистательному полузащитнику.
Лондонцы отреагировали на завершение карьеры, о котором Фрэнк объявил 2 февраля.
«Посвящение. Голы. Воспоминания», – коротко указано в твиттере «Челси» в качестве подписи к видео.
- Фрэнк Лэмпард играл за «Челси» с 2001 по 2014 годы.
- За 429 матчей в составе «синих» он забил 147 голов.
- На счету полузащитника 29 мячей в 106 матчах за сборную Англии.
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