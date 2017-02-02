AFP
Родственник форварда «Сити» Серхио Агуэро пойман в Аргентине с марихуаной
Речь не о Диего Марадоне.
Член семьи Серхио Агуэро арестован в Аргентине во время рейда по борьбе с наркотиками. В доме бабушки футболиста в городе Кильмес были обнаружены 200 граммов марихуаны. В то же время аресту подверглась не хозяйка дома, а один из родственников Агуэро, ранее уже судимый за наркотики, передает Goal.com.
- В сезоне-2016/17 Серхио Агуэро провел 25 официальных матчей за «Сити», в которых забил 18 голов.
- Кто именно из родственников футболиста был задержан, не сообщается.
- Кильмес находится в 19 километрах от Буэнос-Айреса.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте