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Calciomercato: Тренер «Челси» Конте отказался возглавить китайский клуб за 25 миллионов евро в год

Calciomercato: Конте отказался возглавить китайский клуб за 25 миллионов евро в год
Eurosport

33 мин. назад

АПЛ едва не потеряла Антонио и Диего Косту одновременно.

Трансферное окно в Китае еще не закрылось, поэтому клубы ищут усиление. Один из них предложил итальянскому тренеру контракт на неизвестный срок с зарплатой в 25 миллионов евро, сообщает Calciomercato.

  • Конте возглавил «Челси» в сезоне-2016/17 и уверенно лидирует в АПЛ, набрав 56 очков в 23 матчах.
  • В январе китайские клубы активно пытались перехватить Диего Косту, но форвард взял паузу до лета и остался в «Челси».

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