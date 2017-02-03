Eurosport
Calciomercato: Тренер «Челси» Конте отказался возглавить китайский клуб за 25 миллионов евро в год
АПЛ едва не потеряла Антонио и Диего Косту одновременно.
Трансферное окно в Китае еще не закрылось, поэтому клубы ищут усиление. Один из них предложил итальянскому тренеру контракт на неизвестный срок с зарплатой в 25 миллионов евро, сообщает Calciomercato.
- Конте возглавил «Челси» в сезоне-2016/17 и уверенно лидирует в АПЛ, набрав 56 очков в 23 матчах.
- В январе китайские клубы активно пытались перехватить Диего Косту, но форвард взял паузу до лета и остался в «Челси».
Турнирная таблица чемпионата Англии по футболу
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