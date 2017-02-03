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ФА сделает из полузащитника Фрэнка Лэмпарда детского тренера, чтобы он не ушел на телевидение
Игрока зовет на работу и «Челси».
Футбольная ассоциация Англии не отпустит ветерана «Челси» и сборной Англии. Спициалисты считают, что игрок должен передать свой опыт детям, а не выступать экспертом на ТВ.
Технический директор ФА Дэн Эшуорт уже ведет переговоры с футболистом, который проходит тренерские курсы, сообщает Daily Mail.
Кроме ФА на Лэмпарда-тренера претендует «Челси», готовый предлагает игроку работу в клубе или место посла, пишет The Times.
- Фрэнк Лэмпард завершил карьеру игрока 2 февраля.
- 38-летний футболист сыграл 106 матчей за сборную Англии и забил 29 голов.
Кубок чемпионов, Кубок Интертото и еще 11 титулов Фрэнка Лэмпарда на одной картинке
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