ФА сделает из полузащитника Фрэнка Лэмпарда детского тренера, чтобы он не ушел на телевидение

Футбольная ассоциация Англии не отпустит ветерана «Челси» и сборной Англии. Спициалисты считают, что игрок должен передать свой опыт детям, а не выступать экспертом на ТВ.

Технический директор ФА Дэн Эшуорт уже ведет переговоры с футболистом, который проходит тренерские курсы, сообщает Daily Mail.

Кроме ФА на Лэмпарда-тренера претендует «Челси», готовый предлагает игроку работу в клубе или место посла, пишет The Times.

Фрэнк Лэмпард завершил карьеру игрока 2 февраля.

38-летний футболист сыграл 106 матчей за сборную Англии и забил 29 голов.

Кубок чемпионов, Кубок Интертото и еще 11 титулов Фрэнка Лэмпарда на одной картинке

Все главные тексты у вас в телеграме