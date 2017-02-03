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ФА сделает из полузащитника Фрэнка Лэмпарда детского тренера, чтобы он не ушел на телевидение

ФА сделает из Лэмпарда детского тренера, чтобы он не ушел на телевидение
Eurosport

11 мин. назад

Игрока зовет на работу и «Челси».

Футбольная ассоциация Англии не отпустит ветерана «Челси» и сборной Англии. Спициалисты считают, что игрок должен передать свой опыт детям, а не выступать экспертом на ТВ.

Технический директор ФА Дэн Эшуорт уже ведет переговоры с футболистом, который проходит тренерские курсы, сообщает Daily Mail.

Кроме ФА на Лэмпарда-тренера претендует «Челси», готовый предлагает игроку работу в клубе или место посла, пишет The Times.

  • Фрэнк Лэмпард завершил карьеру игрока 2 февраля.
  • 38-летний футболист сыграл 106 матчей за сборную Англии и забил 29 голов.

Кубок чемпионов, Кубок Интертото и еще 11 титулов Фрэнка Лэмпарда на одной картинке

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