AFP
Cadena Ser: Диего Коста согласовал контракт с китайским клубом на 30 миллионов евро в год
Летом форварду «Челси» будет не стыдно приехать к Карлосу Тевесу.
Летом футболист покинет «Челси» и переедет в китайскую лигу. Неназванный клуб предложил форварду зарплату в 30 миллионов евро в год.
На замену Косте «Челси» пригласит Альваро Морату из «Реала», уверяет Cadena Ser.
- Ранее китайский клуб предлагал «Челси» 85 миллионов евро за трансфер игрока, но получил отказ.
- Диего Коста – лидер бомбардирской гонки АПЛ с 15 мячами в сезоне-2016/17.
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