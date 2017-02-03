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Cadena Ser: Диего Коста согласовал контракт с китайским клубом на 30 миллионов евро в год

Cadena Ser: Коста согласовал контракт с китайским клубом на 30 миллионов евро в год
Eurosport

37 мин. назад

Летом форварду «Челси» будет не стыдно приехать к Карлосу Тевесу.

Летом футболист покинет «Челси» и переедет в китайскую лигу. Неназванный клуб предложил форварду зарплату в 30 миллионов евро в год.

На замену Косте «Челси» пригласит Альваро Морату из «Реала», уверяет Cadena Ser.

  • Ранее китайский клуб предлагал «Челси» 85 миллионов евро за трансфер игрока, но получил отказ.
  • Диего Коста – лидер бомбардирской гонки АПЛ с 15 мячами в сезоне-2016/17.

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