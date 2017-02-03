AFP

«Манчестер Юнайтед» реализовал только 33 удара по воротам из 391 в чемпионате Англии

«МЮ» реализовал только 33 удара по воротам из 391 в АПЛ
Eurosport

11 мин. назад

Команда Жозе Моуринью показывает рекордно низкие цифры.

Клуб из Манчестера показывает результат в 8,44% реализации по ходу сезона-2016/17. Особенно удачными получились матчи против «Суонси» (9 ударов – 3 гола, 33,33%), «Борнмута» (11 ударов – 3 гола, 27, 27%) и «Саутгемптона» (12 ударов – 2 гола, 16,67%).

Самой провальной для статистики стала игра против «Бёрнли», в которой футболисты «МЮ» 38 раз пытались забить, но не смогли, пишет Daily Mail.

По данным Squawka.com, 48% ударов «МЮ» попадают в створ. Голевая реализация футболистов относительно ударов в створ составляет 16%.

  • «МЮ» занимает в чемпионате Англии шестое место, уступая «Челси» 14 очков.
  • Лучший бомбардир клуба – Златан Ибрагимович, который забил 14 голов в сезоне-2016/17.

Следите за голевыми успехами «Манчестер Юнайтед»

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