AFP

Арсен Венгер: «Арсенал» несколько раз пытался приобрести Н'Голо Канте»

Венгер: «Арсенал» несколько раз пытался приобрести Канте»
Eurosport

40 мин. назад

Не получилось.

«В этом сезоне «Челси» нашел хороший баланс при игре в защите благодаря успешным трансферам. Канте внес огромный вклад в успехи команды.

Да, мы пытались приобрести Канте, и когда он был во Франции, и когда он выступал за «Лестер». Почему у нас не получилось? Мы не можем объяснять вам вообще все. Но если вы посмотрите, куда он перешел, вам все должно стать понятно», – цитирует Венгера Sky Sports.

Вопросы на тему Канте продолжились, но француз оборвал журналистов:

«Я не хочу больше говорить на эту тему. Трансферы – это трансферы».

  • Канте перешел в «Лестер» из «Кана» в августе 2015 года за 9 млн евро, провел один сезон, стал чемпионом Англии и был продан в «Челси» за 35,8 млн евро
  • «Челси» примет «Арсенал» на «Стэмфорд Бридж» 4 февраля. Eurosport.ru проведет прямую текстовую трансляцию встречи, которая начнется в 15:30 мск.

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