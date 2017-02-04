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The Telegraph: игрок «Реала» Альваро Мората объявил друзьям о намерении перейти в «Челси»

The Telegraph: Мората объявил друзьям о намерении перейти в «Челси»
Eurosport

21 мин. назад

И здесь «синие» опередили «Арсенал».

Главный тренер «Челси» Антонио Конте поставил приобретение Альваро Мораты приоритетной целью на летнее трансферное окно, и сделка с большой вероятностью осуществится.

Мората разочарован недостатком игрового времени в «Реале» и желает покинуть Мадрид. Помимо «Челси» заполучить испанца хочет главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер, но Альваро уже известил друзей о намерении переехать на «Стэмфорд Бридж», передает The Telegraph.

  • В «Челси» испанец будет призван заменить Диего Косту, который летом может переехать в Китай.
  • Летом 2016-го Мората вернулся в «Реал» из «Ювентуса» за 30 млн евро. Расстаться с футболистом мадридцы готовы за 60 млн евро.
  • В сезоне-2016/17 Мората принял участие в 27 матчах, но только 9 раз вышел в стартовом составе. На его счету 10 голов и 5 голевых передач.

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